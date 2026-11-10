La III Feria de la Juventud de Guadalajara llega el fin de semana al Espacio TYCE con 23 entidades participantes

Presentación de la III Feria de la Juventud. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Feria de la Juventud regresa este fin de semana al Espacio TYCE como un escaparate del talento joven de Guadalajara y punto de encuentro para asociaciones, entidades, empresas, colectivos y proyectos vinculados a la juventud de la ciudad.

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Guadalajara, Armengol Engonga, ha presentado este martes la tercera edición de la Feria acompañado por representantes de tres de las iniciativas participantes, Leticia, de La Rata Alcarreña; Coco, de Coco Style; y Fanny, directora de Piensa en Vertical Engonga ha agradecido la colaboración de los participantes y ha destacado que el objetivo de esta iniciativa es "dar visibilidad al trabajo que realizan durante todo el año colectivos, autónomos, asociaciones y empresas relacionadas con los jóvenes de Guadalajara, para que los ciudadanos puedan conocerlo, disfrutarlo y participar activamente".

La principal novedad de esta tercera edición será la incorporación de una jornada previa, el viernes, destinada exclusivamente a centros educativos, con actividades diseñadas específicamente para los estudiantes, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El sábado llegará el plato fuerte de la programación, con la instalación de 24 stands y una amplia oferta de propuestas dirigidas a diferentes públicos.

Manualidades, creatividad, baile, pole dance, videojuegos, juegos de mesa, ajedrez, actividades relacionadas con el manga y una zona temática dedicada al universo de Harry Potter formarán parte de una programación que se desarrollará a lo largo de toda la jornada en distintos espacios del TYCE.

Además, la sala de conciertos acogerá exhibiciones y espectáculos continuos de baile, pole dance y otras actividades participativas, convirtiendo la feria en una gran muestra de la creatividad, el deporte y el ocio juvenil que se desarrolla en Guadalajara.

Durante la presentación, Leticia Cervigón, de La Rata Alcarreña, explicó que mostrará al público su trabajo de joyería artesanal elaborada con flores secas prensadas a mano y piezas decorativas realizadas de forma artesanal.

Por su parte, Fanny, responsable de Piensa en Vertical, destacó que la feria permitirá acercar a los jóvenes disciplinas deportivas menos conocidas, como el pole dance y el aro aéreo, ofreciendo además la posibilidad de que los asistentes puedan probar ambas modalidades y vivir la experiencia en primera persona.

Desde Coco Style, su director animó a las familias a participar en una jornada en la que los alumnos de la escuela mostrarán sobre el escenario todo el trabajo que realizan durante el año, poniendo de manifiesto los valores del baile como herramienta de expresión, creatividad e inspiración para los jóvenes.

La III Feria de la Juventud abrirá sus puertas desde las 10.00 hasta las 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, tanto en la jornada de viernes como en la de sábado.

El Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía, especialmente a las familias y a los jóvenes, a disfrutar de una jornada pensada para descubrir el talento, la creatividad y la capacidad emprendedora que caracterizan a la juventud de Guadalajara.