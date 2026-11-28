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GUADALAJARA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El núcleo urbano de Illana permanece desde el pasado jueves sin cobertura móvil ni conexión a Internet de la operadora Movistar, dejando a numerosos vecinos incomunicados y generando importantes inconvenientes en el día a día.

Desde que se produjo la incidencia, el Consistorio ha presentado las correspondientes reclamaciones y se ha insistido reiteradamente ante la compañía para que solucione el problema. Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido información concreta sobre las causas de la avería ni, especialmente, sobre cuándo se restablecerá el servicio con normalidad.

En nota de prensa, el Ayuntamiento considera "inadmisible" que una incidencia de estas características se prolongue durante días sin una respuesta clara ni una solución, "especialmente teniendo en cuenta la importancia que hoy en día tienen las comunicaciones tanto para los vecinos como para los comercios y servicios".

"La situación resulta aún más preocupante porque mañana se celebran las Elecciones Generales, una jornada en la que Illana acudirá a las urnas con su colegio electoral afectado por esta falta de cobertura y conexión a Internet, con los inconvenientes que ello puede ocasionar durante el desarrollo de la jornada".

Por ello, el Consistorio exige una actuación inmediata, que permita restablecer cuanto antes el servicio y poner fin a esta situación de incomunicación, así como información transparente sobre lo ocurrido.