La ilusión infantil llena de color las calles de Guadalajara en su Gran Desfile de Disfraces y Concurso Infantil

Participantes en el Gran Desfile Infantil de Disfraces y el XLV Concurso Infantil de Guadalajara. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Carnaval de Guadalajara ha vuelto a convertirse esta mañana en una vibrante celebración familiar con la participación de centenares de niños en el Gran Desfile Infantil de Disfraces y el XLV Concurso Infantil, que han llenado de color, música y alegría las calles de la ciudad. Tras varios días de lluvia, el sol ha acompañado por fin la jornada, permitiendo que los pequeños lucieran sus disfraces con toda ilusión.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha presidido la posterior entrega de premios, acompañada por el concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, y otros miembros de la Corporación Municipal, así como por el pregonero del Carnaval, Felipe Sanz, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concentración ha comenzado a las 11.00 horas en la avenida Buendía, 19 y a las 11.30 horas el desfile ha iniciado su recorrido por el bulevar de Entrepeñas y la avenida del Vado hasta llegar al Palacio Multiusos, acompañados por los Gaiteros de Mirasierra, los Dulzaineros de Guadalajara, una pareja de gigantes y los tradicionales cabezudos, que han despertado sonrisas entre los más pequeños. También han participado las botargas de Guadalajara y el grupo Mascarones.

El desfile ha vuelto a destacar por la enorme creatividad y diversidad de las propuestas, que han combinado personajes clásicos, guiños cinematográficos y elaboradas construcciones artesanales.

Entre ellos han destacado los coloridos 'Duendes Mágicos', los 'Exploradores de UP', los míticos 'Cazafantasmas', evocaciones históricas como 'El Cid de la Alcarria' o espectaculares montajes grupales como 'Mago de Oz' y 'Mesa dulce'.

También llamaron la atención creaciones especialmente originales como 'La máquina de juguetes' o los vistosos 'Arlequines', reflejo del entusiasmo y dedicación de las familias.

La alcaldesa Ana Guarinos ha sido la encargada de presidir la entrega de premios, felicitando a todos los participantes "por su entusiasmo, su talento y por seguir haciendo del Carnaval de Guadalajara una fiesta única".

GANADORES

De esta manera, en individuales y dúos, el primer premio ha sido para 'Duendes Mágicos', el segundo para 'El Cid de la Alcarria' y el tercero para 'Exploradores de UP'; mientras que en carrozas, el ganador ha sido 'Mago de Oz'; y en grupos el primer premio ha sido para 'Samy', el segundo para 'Mesa dulce' y el tercero para 'Cazafantasmas'.

Asimismo, ha habido dos menciones especiales del jurado que han recaído en 'La máquina de juguetes' y en 'Arlequines.