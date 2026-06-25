Inaugurada la exposición 'Ciudad Real hace 100 años. El despertar del plácido letargo' en el Museo Provincial

Inauguración de la exposición en Ciudad Real. - JCCM

CIUDAD REAL 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, ha inaugurado la exposición 'Ciudad Real hace 100 años. El despertar del plácido letargo'. Una "sencilla pero interesante exposición, con cerca de un centenar de objetos originales, que ilustran como era la tecnología, la vida cotidiana, los juguetes, los libros de texto o las actividades culturales de hace un siglo en nuestra población".

La muestra nace a raíz del detallado Plano-Censo de Ciudad Real realizado en el año 1925 por el inspector de policía Martín Sofí y que acabó "convirtiéndose en una fuente histórica de inestimable valor para nuestra ciudad".

Olmedo ha explicado que, coincidiendo con su centenario, el investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Carlos Buitrago, realizó un exhaustivo estudio que fue publicado en 2025 por la editorial Serendipia y que propició la elaboración de una serie de gráficas realizadas por el Ayuntamiento de Ciudad Real con la finalidad de explicar a la ciudadanía cómo se hizo el plano y su contexto histórico, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

La viceconsejera de Cultura ha resaltado que con ocasión de la presente edición de los Cursos de Verano 2026, el Gabinete Didáctico del Museo de Ciudad Real ha enfocado su actividad a exponer los cambios experimentados en Ciudad Real en el último siglo, aprovechando el corpus documental generado para la presentación del mencionado estudio del Plano-Censo de Sofí.

La actividad, que abrirá sus puertas el próximo martes 30 de junio, está dirigida a niños y niñas de 8 a 12 años participantes en las Escuelas de Verano, y consistirá en visitas guiadas, concertadas con el Gabinete Didáctico del Museo, y un taller de juegos tradicionales realizados en las instalaciones del propio Museo de Ciudad Real.

Además, la Viceconsejera ha presentado el "cuaderno didáctico" que, gracias a la Fundación Impulsa, se ha realizado para la ocasión y que servirá de nexo entre la exposición Ciudad Real hace 100 años. El despertar del plácido letargo, y las actividades familiares complementarias que en él se plantean.

Carmen Teresa Olmedo ha agradecido el trabajo realizado por el equipo del Museo provincial de Ciudad Real y su gabinete didáctico, así como a la asociación Amigos del Museo y al Ayuntamiento de Ciudad Real por la cesión de los paneles.

Por último, señalar que la exposición estará abierta "para que la ciudadanía en general pueda apreciar los cambios experimentados en la ciudad como son calles, edificios, transportes, y en las formas de vida de sus habitantes: los espectáculos, la tecnología o los juegos.