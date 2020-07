Inaugurado el nuevo centro de salud de Yuncos, con consultas de Medicina Familiar, Enfermería y Pediatría

La alcaldesa del municipio agradece a Page el "esfuerzo" y reivindica más médicos y transformar el municipio en Zona Básica de Salud

TOLEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado el nuevo consultorio local de Yuncos (Toledo), en el que el Gobierno regional, a través del Sescam, se ha hecho cargo de la financiación de casi el 75% de las obras con una aportación de 757.848 euros y el Ayuntamiento, por su parte, ha asumido el 25% restante.

El centro dispone de un área de asistencia general con cuatro consultas de Medicina de Familia y otras cuatro de Enfermería, con sala de espera; un área de Pediatría, con una consulta para el pediatra y otra para el profesional de enfermería y sala de espera independiente.

La dotación del consultorio se completa con un área de extracciones, sala de emergencias polivalente, zona de trabajo administrativo, vestuarios, almacén, zona de limpieza e instalaciones.

El consultorio local de Yuncos pertenece a la Zona Básica de Salud de Illescas. Se encuentra situado a 5,5 kilómetros de Illescas donde se realiza la Atención Continuada en Urgencias.

LA ALCALDESA AGRADECE EL ESFUERZO Y REIVINDICA SER ZONA DE SALUD BÁSICA

La alcaldesa de Yuncos, María José Gallego, ha mostrado su satisfacción por la inauguración de este centro, que "mejorará considerablemente las condiciones de trabajo de los sanitarios".

Gallego ha agradecido a García-Page su "apuesta por la educación, el bienestar social y la salud", la cual "hay que proteger ahora más que nunca".

En su opinión, esta inauguración no hubiera sido posible si el Gobierno "no hubiera apostado sin complejos" por sacarla adelante. "No es casualidad ni una manifestación de intenciones, sino fruto del compromiso, del cumplimiento y de la responsabilidad del Ayuntamiento de Yuncos y el Gobierno regional".

Con estos mimbres, "hoy se permite tener un consultorio preparado y digno que suponen los cimientos de un proyecto más ambicioso", ya que reivindica "la zona básica para Yuncos, con su atención en urgencias y más personal".

Pero ha remarcado la "necesidad apremiante" de ampliar el cuadro médico en el municipio, por lo que ha lanzado el guante tanto a García-Page como al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.