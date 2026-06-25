El incendio en la azotea de un edificio de viviendas de Albacete dejas tres personas heridas, una de 5 años

Archivo - UVI móvil
Archivo - UVI móvil - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: jueves, 25 junio 2026 19:07
Seguir en

ALBACETE, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio producido en la tarde de este jueves en la azotea de un edificio de viviendas de Albacete, y que se ha propagado a una de ellas, deja tres personas heridas, entre ellas una niña de cinco años de edad.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el fuego se ha originado pasadas las 17.00 horas, en la calle Puerta de Valencia.

Las tres personas afectadas han tenido que ser trasladadas al hospital de Albacete por inhalar humo. Además, una de ellas ha sufrido heridas.

En el operativo movilizado por el 112 han participado bomberos, Policía Nacional, Policía Local, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado