El incendio en la azotea de un edificio de viviendas de Albacete dejas tres personas heridas, una de 5 años

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ALBACETE, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El incendio producido en la tarde de este jueves en la azotea de un edificio de viviendas de Albacete, y que se ha propagado a una de ellas, deja tres personas heridas, entre ellas una niña de cinco años de edad.
Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el fuego se ha originado pasadas las 17.00 horas, en la calle Puerta de Valencia.
Las tres personas afectadas han tenido que ser trasladadas al hospital de Albacete por inhalar humo. Además, una de ellas ha sufrido heridas.
En el operativo movilizado por el 112 han participado bomberos, Policía Nacional, Policía Local, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico.