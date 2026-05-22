El incendio en un bar de Seseña deja 25 personas desalojadas y un afectado por inhalación de humo

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TOLEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 personas han tenido que ser desalojadas tras el incendio que ha afectado a un bar situado en la calle Velázquez de la urbanización 'El Quiñón' de Seseña, que deja un afectado por inhalación de humo.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias han informado a Europa Press que el fuego, iniciado en una sartén, ha tenido lugar sobre las 20.08 horas.

Aunque el incendio ya ha sido extinguido, los bomberos están realizando tareas de ventilación e inspección.

En el operativo, además de los bomberos de Illescas, han participado agentes de la Guardia Civil, de Policía Local, una UVI y una ambulancia de urgencias.