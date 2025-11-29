El incendio en una campana extractora de un piso de Albacete se salda con 3 afectados, 2 de ellos policías

Archivo - Hospital de Albacete. Imagen de archivo. - JCCM - Archivo

ALBACETE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos policías nacionales de 47 y 44 años y un hombre de 76 años han resultado afectados por inhalación de humo este sábado tras el incendio originado en la campana extractora de una vivienda situada en una cuarta planta de un edificio de la plaza Puente de Madera de Albacete.

Según han indicado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 14.19 horas.

Los dos policías han sido atendidos en el lugar y no han precisado trasladado hospitalario, mientras que el hombre de 76 años ha sido trasladado al Hospital Universitario de Albacete.

El incendio ha sido sofocado antes de que llegaran los bomberos, que ha realizado tareas de ventilación. Al lugar se ha desplazado también la Policía Local, una ambulancia y una UVI.