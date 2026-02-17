El incendio de una furgoneta en Cuenca obliga a actuar a los bomberos de la ciudad a primera hora de la mañana

CUENCA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

un incendio en una furgoneta ha generado alarma a primera hora de este martes en Cuenca. El suceso se ha producido a las 7.54 horas en la Rotonda Víctimas del Terrorismo, donde las llamas han afectado al vehículo y han motivado la intervención de los servicios municipales, tal y como ha confirmado el 112 de Emergencias de Castilla-La Mancha y según informa El Digital de Cuenca.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, que han controlado el tráfico para garantizar la seguridad y evitar retenciones, así como los Bomberos de Cuenca, que han extinguido el fuego. La actuación se ha desarrollado con rapidez, permitiendo restablecer progresivamente la normalidad en la zona.

Una vez sofocado el incendio, la furgoneta ha sido retirada del punto donde se encontraba. Además, se han esparcido áridos sobre la calzada para absorber posibles restos de aceite y otros líquidos, con el objetivo de prevenir riesgos para los vehículos que transiten por la rotonda. Por el momento, no han trascendido las causas del incendio.