El incendio de La Mierla está atravesando cortafuegos de hasta 40 metros y sigue lejos de estar controlado

Superficie forestal quemada durante el incendio forestal de La Mierla en Muriel. - Mateo Lanzuela - Europa Press

GUADALAJARA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director técnico del dispositivo que lucha contra el incendio de La Mierla (Guadalajara), Juan José Fernández, ha reiterado que el fuego está "muy lejos" de estar controlado y que está atravesando cortafuegos de hasta 40 metros de longitud.

Fernández, en declaraciones a los medios este lunes, ha señalado que el incendio, que ha afectado a 26.000 hectáreas, es "muy complejo" y se está desarrollando en una zona "muy difícil de trabajar".

El director de la emergencia ha explicado que el incendio se ha sectorizado para poder organizar mejor las labores de intervención, aunque siempre centrado en la protección de las personas y las poblaciones.

Algo que, sin embargo, ha hecho que no se pueda tener un "control de frente continuo" y en esas discontinuidades entre población y población, ha detallado, se crean nuevas reactivaciones del fuego.

Además, ha comentado, durante las noches se produce una inversión térmica en las cotas inferiores, especialmente en la zona en dirección a Guadalajara, que provoca mucho humo e impide trabajar con medios aéreos desde primera hora de la mañana.

A ello hay que sumar que "una vez que empieza a calentar el sol a media mañana" comienzan las reactivaciones, que en la jornada de este lunes se han iniciado "mucho antes de lo que normalmente venían ocurriendo en días anteriores", algo que tiene que ver tanto con la temperatura como con el viento.

En cuanto a las zonas en las que se encuentra el fuego, en el noroeste están ardiendo zonas boscosas con combustibles "muy difíciles de trabajar, muy complicados", mientras que en el noreste, en la zona de Atienza, los combustibles son "mucho más livianos, más fáciles de trabajar" ya que son herbáceos. Asimismo, también hay zonas de matorral resultado de antiguos incendios.

Para trabajar esas zonas más delicadas se están intentando establecer zonas de control que están siendo ampliadas con trabajo de maquinaria, labor para la que están resultando "muy importantes" los agricultores de la zona, que están labrando campos de cultivo en la zona de Atienza para intentar crear barreras contra en fuego.

Pero, ha asegurado el director de la emergencia, "en ocasiones, a pesar de tener una amplitud bastante importante de en torno a los 40 metros de cortafuegos, el fuego tiene capacidad incluso durante la noche para romper esas líneas de control y atravesarlas". "Esas lenguas nos generan muchos problemas y, sobre todo, no pudiendo trabajar con medios aéreos desde primera hora del día", ha lamentado.

"En definitiva, sí sabemos que es un incendio que es muy complejo, con mucho potencial de varios miles de hectáreas y en una zona muy difícil de trabajar, lo que nos va a llevar todavía a requerir mucho tiempo y mucho esfuerzo en el control del incendio", ha resumido.

FUERA DE CAPACIDAD DE EXTINCIÓN

En cuanto a la situación en las próximas horas, Juan José Fernández ha explicado que a estas horas el incendio se encuentra "en eso que llamamos fuera de capacidad de extinción".

"Fuera de capacidad de extinción no significa que no podamos hacer nada, nos estamos dedicando a implementar estrategias defensivas defendiendo esas poblaciones y con ataques indirectos a distancia", ha apuntado, generando conrtafuegos y realizando otras operaciones a distancia.

Por todo ello, ha señalado que "lo único" de lo que se puede hablar en estos momentos es de "continuar protegiendo a las poblaciones, continuar estableciendo nuevas medidas de evacuaciones y confinamientos".

NUEVA MAQUINARIA DE LA UME

En cuanto a la llegada de nueva maquinaria procedente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar en las labores de extinción, Fernández ha asegurado que su trabajo una vez llegue "va a ser efectivo" y será "tan rápido como las circunstancias técnicas lo permitan".

En este sentido, ha comentado que se trata de equipos "muy pesados, que requieren mucho tiempo, son muy difíciles de transportar por carretera" pero que a la vez es "muy importante" poder contar con ellos para seguir con las labores de lucha contra las llamas.