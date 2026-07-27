Incendio de La Mierla evoluciona positivamente pero quedan pequeños focos latentes "difíciles" de localizar

Vista del pueblo con el terreno quemado por el incendio forestal al fondo, a 23 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Según fuentes del gobierno regional, el fuego de La Mierla, que cumple su primera semana activo y que - Juanma Jiménez - Europa Press

GUADALAJARA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fuego de La Mierla (Guadalajara), que por el momento se encuentra en nivel 1, evoluciona de manera positiva, debido a que la meteorología está siendo favorable estos días aunque quedan "pequeñas combustiones latentes, difíciles de localizar".

Así lo ha confirmado Miguel Aguilar, Jefe Servicio de Guadalajara, que ha señalado que para cometer estos pequeños focos "se están utilizando medios aéreos que determinan su ubicación", para después indicar el acceso a los medios terrestres y que así puedan proceder a su extinción definitiva.

Este domingo se levantaron las medidas de evacuación para los municipios de El Ordial y Aldeanueva de Atienza, de modo que ya se han levantado todas las restricciones de las poblaciones afectadas y todos los vecinos pudieron volver a sus casas.