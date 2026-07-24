El incendio de La Mierla (Guadalajara) pasa a nivel 1 tras quemar unas 35.000 hectáreas

Vista del pueblo con el terreno quemado por el incendio forestal al fondo, a 23 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Según fuentes del gobierno regional, el fuego de La Mierla, que cumple su primera semana activo y que - Juanma Jiménez - Europa Press

GUADALAJARA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de La Mierla, en la provincia de Guadalajara, ha pasado a nivel 1 tras quemar unas 35.000 hectáreas y convertirse en el fuego más grave de la historia de Castilla-La Mancha.

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, tras asistir a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y asistir al minuto de silencio convocado por la Delegación por los tres últimos asesinatos machistas en las provincias de Toledo, Madrid y Málaga.

Según ha recordado el incendio de La Mierla ha arrasado unas 35.000 hectáreas, siendo "el mayor de Castilla-La Mancha, de España y probablemente de Europa por la extensión".

"Este incendio, después del Cecopi esta mañana, ha pasado a nivel 1, con lo cual va a estar ya en una fase de seguimiento y control plenamente autonómico por si se produjera algún rebrote".