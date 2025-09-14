El incendio de Polán (Toledo) desciende a situación operativa de nivel 0 y aún no se ha dado por controlado

TOLEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este sábado en el término municipal de Polán (Toledo), concretamente en la Finca Portusa, ha descendido a situación operativa de nivel 0, según informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno regional.

En estos momentos, trabajan en las labores de extinción 11 medios terrestres y 44 personas. El fuego se detectaba a las 18.43 horas de ayer por un vigilante móvil, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Han llegado a participar hasta 35 medios y 140 personas.

Sin embargo, el incendio desatado también este sábado en Las Ventas con Peña Aguilera, también en la provincia de Toledo, se dio por extinguido a las 23.14 horas. Hasta ocho medios y 35 personas llegaron a participar en las labores de extinción de un fuego que fue detectado por un vigilante fijo a las 18.02 horas.

Por último, el tercer incendio que se declaraba ayer, el de Torrecuadrada de los Valles, pedanía del ayuntamiento de Torremocha del Campo situada en la provincia de Guadalajara, se daba por controlado ayer a las 20.38 horas. Ahora mismo dos medios y seis personas intentan apagar completamente las llamas.