El incendio de Talavera desciende a nivel 0 y se restablece el tráfico en la CM-4101 - INFOCAM

TOLEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se ha declarado este jueves en el término municipal de Talavera de la Reina y que ha llegado a situación operativa de nivel 1 por afección de humo y corte de la CM-4101, en el kilómetro 6, ha descendido a nivel 0 y se ha reabierto el tráfico en la citada vía.

No obstante, según informa el Infocam, en la zona aún están tres medios terrestres y hasta 11 efectivos para intentar extinguir este incendio, que se han iniciado sobre las 14.49 horas.

El fuego ha sido detectado gracias a la llamada de un particular y afecta al entorno de Talavera la Nueva.