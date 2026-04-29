Iniciado el expediente para declarar BIC en la categoría de Monumento el Nevero de Cogolludo (Guadalajara)

Nevero de Cogolludo. - TURISMOCASTILLALAMANCHA

GUADALAJARA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Viceconsejería de Cultura y Deportes ha publicado una resolución por la que se inicia expediente para declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el Nevero de Cogolludo (Guadalajara).

Según publica este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, el Nevero de Cogolludo se localiza a las afueras del propio casco urbano, aproximadamente a 100 metros al noroeste del castillo de la localidad, en la denominada Cuesta de los Moros.

Se trata de un lugar excepcional para la conservación de la nieve durante todo el año, aprovechando el frescor del subsuelo, los fríos vientos de la sierra norte para refrigerar el interior y la escasa exposición a la luz solar que sobrecalentaría su contenido. El nevero de Cogolludo se caracteriza por ser un pozo excavado en el sustrato geológico calizo apoyado a su vez en el desnivel del propio terreno.

Su pozo está revestido por una estructura de mampostería a hueso, trabada sin ningún tipo de argamasa, que conforma la pared del nevero. La única parte de esta estructura que presenta algún tipo de argamasa es la cúpula, trabada con yeso y realizada con piedra de pequeño y mediano tamaño.

Tipológicamente se encuadra dentro de los denominados neveros de montaña y resulta de interés que este inmueble conserve todos los elementos característicos que presentan los pozos de nieve: depósito cilíndrico excavado en el sustrato geológico; la gruesa pared del pozo que facilita el aislamiento térmico, con el agravante de estar realizada en mampostería sin argamasa y mediante superposición de hiladas; cubierta realizada mediante falsa cúpula de piedra; el fondo, que conserva el sistema de drenaje para evacuar el agua procedente del deshielo de la carga para favorecer la conservación del resto; y dos puertas de acceso, la de carga y descarga.

Los neveros o pozos de nieve son construcciones de arquitectura popular destinadas al almacenamiento y conservación del hielo para su posterior distribución y venta. Su objetivo primordial era garantizar el aislamiento térmico necesario para la conservación de su carga de hielo durante la mayor parte del año. Igualmente son valiosos documentos histórico-culturales y destacados ejemplos etnográficos.

El estado de conservación que presenta actualmente el nevero de Cogolludo es excelente pues conserva toda su estructura intacta y en pie. Teniendo en cuenta que la mayoría de los neveros en la actualidad permanecen ocultos en el subsuelo y con sus estructuras derruidas, o en el mejor de los casos, perceptibles en el terreno, pero con las bóvedas colapsadas, el nevero de Cogolludo es un bien inmueble con un grado de conservación muy elevado.

Este elemento de arquitectura etnográfica ha sido incluido dentro de un programa de puesta en valor promovida desde el Ayuntamiento de Cogolludo, propiciándose su documentación histórico-cultural y arqueológica, así como su consolidación y la realización de labores de limpieza y acondicionamiento para su recuperación en los años 2019 y 2020.

Con el inicio del expediente se dispone la apertura de un período de información pública, a fin de que todos cuantos tengan interés en el asunto puedan examinarlo y alegar lo que consideren oportuno, durante el plazo de un mes a contar desde este jueves, día 30, en las dependencias de la Viceconsejería de Cultura y Deportes.