Inmovilizadas 5.500 latas de refresco en Ciudad Real por incumplir la normativa de etiquetado

CIUDAD REAL 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Ciudad Real ha inmovilizado en un comercio mayorista de la provincia una partida de 5.496 envases de refresco preparados para ser distribuidos, por incumplir la normativa general en materia de etiquetado de productos alimenticios.

Con motivo de los diferentes operativos encaminados al control fiscal y aduanero en la provincia de Ciudad Real, efectivos de la Guardia Civil del Destacamento de Fiscal y de Fronteras realizaron varias inspecciones administrativas en comercios mayoristas de la provincia, dedicados a la distribución de bebidas, descubriendo en uno de ellos que se estaban comercializando refrescos de una conocida marca internacional, sin estar etiquetados en la lengua oficial, contraviniendo lo estipulado en la Norma General sobre etiquetado y la defensa de los consumidores, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Tras realizar un recuento, fueron inmovilizados 5.490 envases de refrescos que provenían de Alemania que han quedado depositadas en las instalaciones del distribuidor a disposición de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Ciudad Real.

En principio los refrescos inmovilizados no comportan riesgo o efectos nocivos para la salud, pero dicha medida se tomó por precaución ya que un etiquetaje claro y correcto ofrece las garantías necesarias a los consumidores.

Además, se ha comprobado que la introducción de estos refrescos en nuestro país lleva aparejados unos costes de distribución inferiores a los precios de compraventa a través de distribuidores oficiales del producto intervenido, por lo que se podría también incurrir en alguna otra infracción de carácter tributaria, por posible introducción paralela de productos.

Los agentes han conseguido localizar a una de las empresas que introduce y distribuye estas bebidas a empresas distribuidoras de la provincia, aunque continúan con la investigación al objeto de poder localizar a otras de estas empresas introductoras.