Instituto de la Mujer reparte 435.000 euros entre UGT, CCOO y Cecam para impulsar modelos de masculinidades igualitarias

Archivo - Instituto de la Mujer - JCCM - Archivo

TOLEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Mujer va a repartir 435.000 euros entre la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Castilla-La Mancha, Comisiones Obreras y a la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, para planes de formación y sensibilización para impulsar modelos de masculinidades igualitarias y la corresponsabilidad.

Así consta en la resolución del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que publica en su edición de este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica que cada una de las organizaciones recibirá 145.000 euros y que la cantidad máxima destinada a estas subvenciones --435.000 euros para 2026--, están consignados en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, fondo finalista procedente del Ministerio de Igualdad, en el marco el Plan Corresponsables.

El periodo de ejecución para las líneas de actuación comienza el 1 de enero de 2026 y finaliza el 30 de noviembre de 2026. Sólo serán subvencionables los gastos realizados hasta esa fecha y que hayan sido efectivamente pagados hasta el 30 de noviembre de 2026, excepto en el caso de gastos de personal, en los que se admitirá el pago de la nómina de noviembre hasta el 15 de diciembre, y el pago de los seguros sociales a cargo de la entidad y los justificantes de pago de las retenciones practicadas por el IRPF hasta el 31 de diciembre de 2026.