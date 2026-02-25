Instruyen diligencias contra 2 personas por matar 2 ciervos sementales valorados en 240.000 euros en Ciudad Real

Ciervos. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real han procedido a poner a disposición de la autoridad judicial a dos personas como presuntos autores de la muerte de dos ciervos sementales dentro de un cercón en una granja cinegética de la provincia.

Los agentes actuantes han instruido diligencias por un supuesto delito de robo, fundamentado en que los ejemplares abatidos eran sementales criados y mantenidos en un ámbito doméstico dentro de una granja cinegética, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Tratándose de animales sometidos a cuidados veterinarios específicos, alimentación y control por parte de sus propietarios, adquieren jurídicamente una consideración distinta a la de las especies en libertad, integrándose plenamente en el patrimonio de la explotación.

De esta manera, la granja cinegética ha valorado los daños en 240.000 euros. Esta cifra responde a una valoración técnica que contempla el valor cinegético de los trofeos, los gastos de mantenimiento y crianza especializada de ambos sementales y el lucro cesante derivado de la pérdida de la descendencia que estos animales debían aportar a la explotación en los años de vida productiva que tenían proyectados.

Dentro de la investigación, hay que destacar que este no es un caso convencional de caza furtiva sobre fauna silvestre y que la correcta resolución del caso se ha apoyado en una "ardua" labor investigadora de la Guardia Civil, que ha ido recabando pruebas, testificales e indicios suficientes para llevar a determinar la implicación directa de las dos personas involucradas "sin ningún género de dudas".

Tras la localización de los presuntos autores, se ha procedido a la intervención de varias armas de fuego de su propiedad. Dichas armas serán cotejadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil con los proyectiles extraídos de los cuerpos de los sementales, con el fin de determinar científicamente su uso en la comisión del delito.

Tanto las diligencias policiales como los dos investigados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.