El seleccionador español de fútbol femenino sub-20, David Aznar, en el III Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte de Castilla-La Mancha. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mayor inversión en el fútbol femenino, la mejora de las instalaciones deportivas y la aparición de referentes internacionales han sido algunas de las claves que han permitido a España convertirse en una potencia mundial en esta disciplina.

Sin embargo, este crecimiento también plantea nuevos desafíos, especialmente en lo relacionado con la presión que soportan los jóvenes deportistas y la necesidad de cuidar su bienestar emocional.

Estas han sido algunas de las reflexiones que ha dejado el III Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte de Castilla-La Mancha, organizado por el Gobierno regional en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde especialistas del ámbito deportivo abordan desde este lunes cuestiones relacionadas con el liderazgo, la formación de equipos y la importancia de entender el deporte como una herramienta de desarrollo personal.

Entre los participantes de esta primera jornada ha estado el seleccionador español de fútbol femenino sub-20, David Aznar, que el pasado mes de septiembre se proclamó campeón del mundo con España en Polonia y que ha compartido su experiencia en la ponencia 'Liderar para ganar: construyendo un equipo campeón del mundo'.

En declaraciones a Europa Press, Aznar ha atribuido buena parte del crecimiento del fútbol femenino español a la apuesta realizada durante los últimos años por clubes y federaciones, que ha permitido mejorar las condiciones de las futbolistas y ofrecerles un entorno cada vez más profesionalizado.

Asimismo, ha subrayado que la aparición de futbolistas españolas reconocidas internacionalmente, incluidas ganadoras del Balón de Oro, ha permitido que las niñas tengan referentes en los que mirarse y aspiraciones que hace apenas dos décadas resultaban mucho más difíciles de alcanzar.

No obstante, el seleccionador ha advertido de que el fútbol femenino español no debe conformarse con los éxitos conseguidos y ha reivindicado el trabajo de las mujeres que impulsaron esta disciplina cuando apenas existían medios de comunicación interesados en ella y las jugadoras no podían vivir económicamente del deporte.

"Recogemos el testigo de las pioneras", ha señalado, defendiendo que ahora corresponde a las nuevas generaciones continuar avanzando para que las futuras futbolistas disfruten de mejores condiciones.

EL TRABAJO COLECTIVO COMO CLAVE DEL ÉXITO

Durante su participación en el congreso, Aznar también ha incidido en la importancia del liderazgo y del trabajo en equipo para alcanzar grandes objetivos deportivos, especialmente cuando se trabaja con plantillas formadas por algunas de las mejores futbolistas del país.

"El grupo está por delante de cualquier individualidad", ha defendido, explicando que una de las claves para construir equipos campeones consiste en conseguir que todas las jugadoras asuman su papel y estén preparadas para contribuir al éxito colectivo, independientemente de que sean titulares o suplentes.

Además, ha destacado el papel que desempeñan los centros educativos en la normalización del fútbol femenino, señalando que cada vez resulta más habitual ver a niños y niñas compartiendo partidos en los patios escolares, una realidad que contribuye a eliminar los prejuicios que históricamente han acompañado a este deporte.

LA PRESIÓN SOBRE LOS JÓVENES Y EL PAPEL DE LOS ENTRENADORES

La importancia de comprender a los deportistas más allá de su rendimiento también ha protagonizado otra de las intervenciones del congreso, en este caso de la mano de María Ruiz de Oña, psicóloga deportiva con cerca de tres décadas de experiencia en el fútbol de alto rendimiento

La especialista ha advertido de que muchos jóvenes futbolistas soportan una elevada presión derivada de las expectativas personales, familiares y deportivas, una situación que puede provocar frustración cuando los resultados no responden a lo esperado.

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que, en ocasiones, la influencia de familiares, representantes y clubes termina provocando que un joven deje de jugar para sí mismo y comience a hacerlo para satisfacer a los demás.

Por ello, ha defendido que los clubes deportivos deben trabajar no solamente para ganar competiciones o formar profesionales, sino también para proporcionar a los jóvenes herramientas que les permitan afrontar las dificultades de la vida, gestionar la frustración y aprender de sus errores.

Ruiz de Oña ha insistido igualmente en que entrenadores y familias deben formar parte de este proceso educativo, reclamando una mayor formación para quienes trabajan diariamente con niños y adolescentes.

En este sentido, ha destacado que la salud mental está ganando protagonismo en el deporte, aunque todavía resulta necesario que los entrenadores comprendan que su responsabilidad no termina en las cuestiones técnicas y tácticas.

"Trabajan con personas", ha recordado, defendiendo que el entrenador debe generar espacios de confianza donde los futbolistas puedan expresar sus emociones, sentirse escuchados y afrontar sus dificultades.

Estas reflexiones han formado parte de la primera jornada del congreso impulsado por la Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha, que reúne durante los días 23 y 24 de noviembre en Alcázar de San Juan a cerca de 120 profesionales del sector para intercambiar experiencias y profundizar en la formación de entrenadores y técnicos deportivos.