Investigada una conductora por circular 33 kilómetros en sentido contrario por la A-3 en Cuenca

Imagen de la autovía A-3 a su paso por la provincia de Cuenca. - DGT

CUENCA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a una mujer por conducir un vehículo durante 33 kilómetros en sentido contrario en la autovía A-3 en la provincia de Cuenca.

Según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa, esta conductora circulaba en sentido Valencia empleando la calzada sentido Madrid y fue interceptada, tras recorrer 33 kilómetros en sentido contrario, a la altura del kilómetro 212, dentro del termino municipal de Motilla del Palancar.

Esta actuación era realizada por una patrulla del Subsector de Tráfico de Cuenca, en colaboración con patrulla de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cuenca, tras varias llamadas de usuarios de la autovía alertando de los hechos al Servicio de Emergencias 112 de Castilla La Mancha. La conductora tuvo que ser trasladada al centro de salud debido al estado de ansiedad que presentaba.

Aunque no ha habido que lamentar daños personales ni materiales, la conductora ha sido investigada por un supuesto delito contra la seguridad vial por conducción temeraria.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Motilla del Palancar (Cuenca).