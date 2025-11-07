Investigada una conductora por sextuplicar la tasa de alcoholemia tras sufrir un siniestro en Guadalajara

GUADALAJARA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Guadalajara han investigado a una mujer de nacionalidad rumana y de 31 años, como presunta autora de un delito contra la Seguridad Vial por conducir un vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Los hechos que motivaron la investigación de esta conductora tuvieron lugar a la altura del kilómetro 51,200 de la Autovía del Nordeste, término municipal de Guadalajara, lugar en el que se produjo una colisión por alcance entre dos vehículos que ocasionó daños materiales, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil Guadalajara para instruir las correspondientes diligencias, y al someter a ambos conductores a las pruebas reglamentarias de alcoholemia, la presunta responsable del siniestro vial arrojó un resultado positivo de 1,52 mg/l y 1,47 mg/l en aire espirado, superado en seis veces la tasa permitida (0,25 mg/l) para este tipo de conductores.