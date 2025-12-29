Investigadas dos personas por la liberación del caimán yacaré hallado en julio en el pantano de Almansa

Caimán yacaré. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Almansa han investigado a dos personas, vecinas de la localidad alicantina de Petrer, de 29 y 35 años de edad, como presuntos autores de dos delitos contra la flora y fauna y por otro contra los animales, en relación a la liberación del caimán yacaré hallado en julio en el pantano de Almansa.

El pasado día 9 de julio de 2025, el Seprona de Almansa se trasladó al pantano de Almansa tras haber tenido conocimiento de la posible presencia de lo que podría ser un cocodrilo. Tras varios intentos de captura, en los que colaboró tanto la Sociedad de Pescadores de Almansa como Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, finalmente se pudo capturar al espécimen.

El ejemplar exótico, un caimán yacaré, originario de Sudamérica, registrado en el Apéndice II del listado de especies protegidas del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), fue entregado tras su captura a los responsables del Zoo de Madrid, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante la comisión de unos hechos presuntamente delictivos, por la alarma social generada al localizarse en una zona de baño muy accesible, el Seprona de Almansa inició las correspondientes indagaciones con el objetivo de localizar al autor o autores de esta introducción ilegal de un espécimen exótico en el medio natural.

Las pesquisas realizadas por la Benemérita, junto a la colaboración de la Sociedad de Pescadores Pantano de Almansa, Agentes Medioambientales de la comarca de Almansa, así como de la Brigada Local de Policía Judicial de la Policía Nacional de la Comisaría alicantina de Elda-Petrer, llevaron a constatar la participación en los hechos delictivos de las dos personas investigadas.

Los autores han sido investigados por dos delitos contra la flora y fauna, consistentes en la liberación no autorizada de una especie de fauna no autóctona en el medio natural y por la posesión ilegal de una especie protegida de fauna silvestre. Además, también han sido investigados por un delito contra los animales, al abandonar un animal vertebrado en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad.

Según el Código Penal, por los delitos contra la flora y fauna, estas personas podrían enfrentarse a unas penas de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años. Por el mismo texto legal y en lo que respecta al delito de abandono de animales, las penas podrían ir desde multa de uno a seis meses o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, así como inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

La Guardia Civil recuerda que, conforme a la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, queda prohibida la tenencia de animales de fauna silvestre en cautividad que no se encuentren incluidos en el 'Listado positivo de animales de compañía'.

Los requisitos para su inclusión en este listado son que no supongan riesgos para la salud o seguridad de las personas u otros animales, y que no se trate de especies silvestres de fauna no presentes de forma natural en España protegidas por el Derecho de la Unión Europea y/o los tratados internacionales ratificados por España.

Las diligencias, instruidas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Almansa han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de dicha localidad, en funciones de guardia.