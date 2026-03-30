Investigado por conducir en una vía interurbana de Argamasilla superando en 80 Km/h la velocidad permitida

La Guardia Civil investiga al conductor de un vehículo por circular a más del doble de la velocidad máxima permitida - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un varón como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un turismo a 187 kilómetros por hora en una carretera convencional con limitación genérica de velocidad para dicho tipo de vehículos de 90 km/h.

El exceso de velocidad fue detectado a las 9.03 horas del día 19 de marzo por efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real cuando realizaban un dispositivo operativo de control de velocidad establecido en la carretera CM-3113 (Villarta de San Juan- Argamasilla de Alba), en el término municipal de Argamasilla de Alba (Ciudad Real).

El conductor fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo de motor superando en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida reglamentariamente en ese tramo.

Dicha infracción está castigada en el artículo 379.1 del Código Penal con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de los de Tomelloso.