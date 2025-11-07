Investigado por haber provocado presuntamente la muerte de más de 100 gatos en Villaluenga de la Sagra

TOLEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (Paprona) de la Guardia Civil de Illescas, han investigado a un varón como presunto autor de un delito de maltrato animal ocurrido en la localidad de Villaluenga de la Sagra, al haber provocado presuntamente la muerte a unos 50 gatos en los últimos cuatro meses y más de 100 en el último año.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por un vecino de la localidad, quien alertó a los agentes de que se estaban produciendo un gran número de muertes entre estos animales, y que sospechaba del envenenamiento de los mismos debido a que, por su profesión, conocía la sintomatología que el veneno produce en el organismo de los seres vivos.

Tras una exhaustiva investigación de búsqueda activa de posibles testigos, se obtuvieron diferentes testimonios, confirmando la presencia de agua con trazas de veneno en un cuenco situado en un parque de la localidad, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

De igual manera, observaron que había un recipiente similar en el patio de la vivienda del investigado y al lado de éste, varios gatos muertos. Con el fin de esclarecer los hechos, los agentes realizaron diversas gestiones llegando a identificar las dos variedades de veneno utilizado, las cuales causan efectos muy agresivos en los animales provocándoles la muerte.

Tras constatar la aparición de un gran número de gatos muertos en las inmediaciones de la vivienda del investigado, así como en un parque cercano a dicha vivienda, se pudo concluir con la correspondiente investigación de esta persona el pasado mes de octubre.

En el esclarecimiento de este delito se ha contado con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid, donde se han trasladado varios animales al efecto de realizarles una necropsia y poder determinar la presencia de las sustancias tóxicas.