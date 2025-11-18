Investigado por robar 1.000 euros del cepillo de la ermita de Jesús de las Tres Caídas en Almagro

CIUDAD REAL 18 Nov. (EUROPA PRESS) - La Guardia Civil investiga a un varón como presunto autor de una serie de robos que se cometieron durante el mes de agosto y septiembre en la Ermita de Jesús de las Tres Caídas, de la localidad de Almagro (Ciudad Real), de la que sustrajo más de 1.000 euros.

Según informa el instituto armado, el presunto autor, tras acceder al interior de la mencionada ermita y romper los candados de los cepillos que hay en los diferentes veleros, sustrajo la recaudación de los donativos de los feligreses, llevándose también en la última ocasión tres crucifijos y un candelabro que había en el altar.

Estos hechos siempre tenían lugar a primera hora de la tarde, justo cuando abrían la ermita y así esta se encontraba más vacía facilitando no ser sorprendido.

Como consecuencia de esta serie de hurtos la Guardia Civil comenzó la que se denominó 'Operación Devotio' y, tras las primeras gestiones de investigación, todos los indicios indicaban a la misma persona, llegando un testigo a relatar como escuchaba manipular las cadenas de los cepillos.

Como resultado de las indagaciones se procedió a la investigación del presunto autor de estos hechos, al que se le atribuyen cuatro delitos contra el patrimonio por los robos y hurtos en la ermita, de la que sustrajo más de 1.000 euros.

Las diligencias fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 1 de Almagro (Ciudad Real).