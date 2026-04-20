Investigan la agresión con arma blanca a un menor en Seseña y la caída a un pozo de otro en Turleque

Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras dos sucesos que han tenido lugar este fin de semana en la provincia de Toledo que han afectado a menores. El sábado fue la caída de un menor a un pozo en Turleque, y el domingo una agresión por arma blanca a otro en Seseña.

Así lo ha confirmado este lunes el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, a preguntas de los medios durante la presentación de la Operación Ceres 2.0.

Por un lado, un niño de 3 años cayó a un pozo de quince metros de altura en la localidad toledana de Turleque a las 13.32 horas de este sábado en una finca de la calle Cristo. El menor se encuentra bien, tal y como ha precisado el delegado del Gobierno.

Por otro lado, un menor de 16 años resultó herido tras ser agredido con arma blanca en Seseña (Toledo) a las 19.54 horas del domingo en la calle Amapolas de la localidad. El menor fue trasladado por un familiar a un centro sanitario aunque hasta el lugar se desplazó la Policía Local y la Guardia Civil.