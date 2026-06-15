Investigan a los autores de dos delitos de estafa mediante el 'Timo de la estampita' en Las Pedroñeras

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CUENCA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Cuenca, en el marco de las investigaciones desarrolladas por el Equipo ROCA de la Compañía de Tarancón, han procedido a la instrucción de diligencias e investigación de tres personas, dos mujeres y un hombre, con edades comprendidas entre los 34 y 61 años, como presuntos autores de dos delitos de estafa cometidos mediante el método conocido coloquialmente como 'el timo de la estampita'.

La investigación se inició de forma inmediata tras tener conocimiento de la comisión de estos dos delitos en la localidad de Las Pedroñeras (Cuenca), resultando víctimas dos mujeres de avanzada edad cuando transitaban por el casco urbano de la población, ha informado la Gaurdia Civill en nota de prensa.

El modus operandi empleado consistía en que una chica joven, que simulaba padecer una discapacidad, se acercaba a las víctimas manifestando de forma incoherente que se había escapado de un colegio de monjas, mostrando un paquete envuelto en papel de periódico con supuestos billetes.

Durante la conversación, y continuando con una actitud confusa, la joven se ganaba la confianza de las víctimas. En este tipo de timos tradicionales, un segundo autor, conocido como "gancho", suele aparecer en escena para convencer a la víctima de que aporte una alta suma de dinero real a cambio del paquete de la joven, el cual finalmente solo contiene recortes de papel.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de San Clemente.