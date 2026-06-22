Investigan al conductor de un vehículo por un delito de homicidio imprudente en Membrilla (Ciudad Real)

Carretera. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de homicidio imprudente cometido con ocasión de un siniestro vial.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.05 horas del día 9 de junio de 2026 en el punto kilométrico 2,500 de la carretera CR-6032 (Membrilla-A-4), en el término municipal de Membrilla (Ciudad Real), cuando el tractor agrícola que conducía el ahora investigado colisionó contra una motocicleta, cuyo conductor resultó fallecido.

Las diligencias serán remitidas a la Sección Civil y de Instrucción, plaza número 2, del Tribunal de Instancia de Manzanares, tal y como ha informado la Guardia Civil.

El homicidio imprudente constituye un delito grave tipificado en el Código Penal con la pena de prisión de uno a cuatro años y la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años.