Investigan a dos personas por acceder sin autorización a las pinturas rupestres de Villar del Humo

Pinturas rupestres de Villar del Humo. - JCCM

CUENCA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de dos individuos como presuntos autores de un delito de daños en el vallado perimetral de las pinturas rupestres de Villar del Humo (Cuenca) y acceso no autorizado al mismo. Dichas pinturas están consideradas Bien de Interés Cultural, estando incluidas en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Los hechos ocurrieron cuando el guarda y guía del recinto sorprendió a dos individuos en el interior del mismo, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa. Tras interponer la correspondiente denuncia, efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Cardenete (Cuenca) iniciaron las gestiones de investigación tendentes al esclarecimiento de los hechos, procediendo a la identificación y posterior investigación de los presuntos autores.

Las pinturas no habrían sufrido daños a consecuencia de los hechos. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Cuenca.