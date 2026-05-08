Investigan a una mujer por abandono animal tras localizar a un perro en condiciones insalubres en Carranque

Perro localizado en la parcela de Carraque (Toledo). - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Illescas han investigado a una mujer como presunta autora de un delito de abandono de animales domésticos, tras localizar a un perro en una parcela de la localidad de Carranque (Toledo) sin reunir las condiciones higiénico- sanitarias adecuadas.

Los agentes solicitaron la colaboración de un veterinario perteneciente a la Unidad Técnica Ganadera de Illescas, dependiente del Servicio de Ganadería de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, quién certificó que el animal presentaba un notable abultamiento de aspecto tumoral de tamaño superior a una pelota de tenis, que posiblemente llevaba desarrollándose varios meses, dificultando gravemente su movilidad, según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

El equipo del Seprona logró identificar a la propietaria del animal, comprobando que este carecía de microchip, documentación de identificación, vacunaciones obligatorias y desparasitaciones, además de no recibir los cuidados mínimos necesarios para garantizar su bienestar.

Por estos motivos, se procedió a su investigación como presunta autora de un delito de abandono de animales domésticos tipificado en el vigente Código Penal con penas de multa de uno a seis meses, inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con animales y tenencia de los mismos de hasta tres años o trabajos en beneficio de la comunidad de hasta tres meses.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición.

Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita Alertcops para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.