Investigan a una persona por acceder de forma ilícita a las redes sociales de su expareja en Albacete

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Albacete, de 24 años de edad, por un delito de descubrimiento y de revelación de secretos, tras acceder sin autorización a las redes sociales de su expareja y consultar sus comunicaciones privadas.

El Instituto Armado de Monte Aragón tuvo conocimiento de estos hechos tras la denuncia presentada por la víctima, quien manifestó que terceras personas estaban accediendo a sus perfiles en redes sociales y consultando sus conversaciones privadas, ha informado en nota de prensa.

Las comprobaciones realizadas permitieron obtener distintos indicios técnicos relacionados con las conexiones efectuadas a las cuentas afectadas, identificando las direcciones IP desde las que se habían realizado los accesos.

Las pesquisas desarrolladas por la Guardia Civil permitieron esclarecer los hechos y determinar que detrás de los accesos no autorizados se encontraba la expareja sentimental de la denunciante, habiéndose realizado dichos accesos mediante el uso ilícito de sus credenciales de acceso, lo que posibilitó al investigado entrar en sus perfiles de redes sociales y consultar información y comunicaciones de carácter privado.

Las diligencias policiales instruidas por la Guardia Civil han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Albacete Plaza número 3 que ha entendido de las actuaciones.