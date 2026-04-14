El IPC se sitúa en el 3,7% en marzo en C-LM, 0,3 puntos por encima de la media nacional

Archivo - Los precios de los combustibles han incidido en el indicador, con transportes como el segmento de consumo que más ha incrementado sus precios. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 3,7% en Castilla-La Mancha en el mes de marzo en tasa interanual, 1,7% más que en el indicador del mes de febrero, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato sitúa a la región con el tercer indicador más elevado del país, solo superado por Madrid, con un 4,1%, y Galicia, con un 3,8%. Se sitúa, asimismo 0,3 puntos por encima de la media nacional ubicada en el 3,4%.

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Castilla-La Mancha (+1,7%), Galicia (+1,6%) y Baleares (+1,4%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Comunitat Valenciana (+0,8%) Canarias (+0,9%) y La Rioja (+1%).

En términos mensuales, la inflación en Castilla-La Mancha aumentó un 1,5%, cifra similar del aumento de precios en lo que va de año, también de un 1,5%.

Todos los sectores de actividad registran un incremento de precios respecto al dato de marzo de 2025. Donde más subieron los precios en Castilla-La Mancha respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, debido al incremento de los precios de los combustibles, con un 5,5% más que en marzo de 2025, tras un incremento de un 4,5% en un mes. En lo que va de año, el incremento en trasporte se ha situado en el 4,7%.

Le sigue el incremento en vestido y calzado, con un 5,3% más que en marzo de 2025, tras un incremento del 6,4% respecto al mes anterior, y en restaurantes y alojamiento, con un 4,9% más que el mismo mes de 2025, dado el incremento de un 1,1% respecto a febrero.

La vivienda alcanza un incremento interanual de 4,7%, con una subida del 2,2% respecto a febrero; las bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,5% respecto al mismo mes de 2025, tras una subida del 0,1% frente a febrero, y los costes de seguros y servicios financieros, un 4,4% más que el dato de marzo de 2025, con un aumento del 0,4% respecto a febrero.

Las actividades recreativas incrementan su coste en un 2% frente a marzo de 2025, aunque impulsadas por una subida más marcada respecto al mes de febrero, con un 1,3% más.

Los gastos en cuidad personal aumentan su coste en un 3,4%, tras una subida respecto a febrero del 0,3%; los servicios de educación, un 2,4% respecto al año pasado, a pesar de que no registraron un incremento desde el mes anterior, ubicándose en el 0%, y los alimentos y bebidas no alcohólicas, en un 2,2% respecto a marzo de 2025, tras registras un retroceso del -0,3% respecto al mes de febrero.

La sanidad, con un 1,5% interanual (sin variaciones respecto a febrero); los muebles y artículos del hogar, con un 0,5% (con un aumento del 0,3% frente al dato de febrero), y la información y comunicaciones, con un 0,1% más que el pasado año (tras un aumento del 0,1% respecto a febrero), son los indicadores que menos fluctuación registran.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el IPC elevó en 1,1 puntos su tasa interanual en marzo, hasta el 3,4%, su valor más alto desde junio de 2024 y una décima por encima de lo avanzado a finales del mes pasado, por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.

Este incremento de 1,1 puntos en la tasa interanual del IPC es el mayor desde junio de 2022, cuando la inflación escaló desde el 8,7% al 10,2%.

El organismo estadístico ha explicado que en el repunte de la inflación de marzo ha influido la subida de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales y, en menor medida, el descenso de la electricidad, menor que el del año pasado, así como el aumento de los precios del gasóleo para calefacción y del vestido y el calzado por la nueva temporada primavera-verano.