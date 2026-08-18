Iriepal traslada el concierto de Chema Abascal a este jueves y anula los fuegos artificiales por riesgo de incendios

Chema Abascal. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concierto de Chema Abascal en Iriépal, que no pudo celebrarse el pasado viernes 14 de agosto por motivos meteorológicos, ha sido reprogramado para este jueves 20 de agosto, a las 20.30 horas, en la plaza Mayor de Iriépal, dentro de la programación de los Veranos Culturales 2026 organizados por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara.

Según informa el Ayuntamiento de Guadalajara, Chema Abascal es un músico alcarreño de amplia trayectoria que también cultiva la acuarela como segunda faceta artística y que ha hecho de la Alcarria y sus paisajes parte de su repertorio, con un estilo que combina pop y sonidos americanos.

Otro de los cambios importantes en el programa de las fiestas patronales de San Roque es que, por el riesgo de incendio, no se realizarán los tradicionales fuegos artificiales de fin de fiesta. En su lugar, el jueves, 20 de agosto, tendrá lugar una traca final de fiestas en la plaza del Ayuntamiento.