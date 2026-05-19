Isabel Rodríguez, confiada en la justicia y en la presunción de inocencia, reivindica los "logros" de Zapatero

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, atiende a los medios antes de participar en la presentación de un libro en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. - EUROPA PRESS

TOLEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras la imputación del que fuese presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha mostrado "confiada en la justicia y en la presunción de inocencia", al tiempo que ha reivindicado los logros conseguidos por el expresidente socialista.

De este modo ha reaccionado Rodríguez a su llegada a Toledo, donde ha participado en la presentación del libro 'El problema de la vivienda', de Javier Burón.

A su llegada la Biblioteca de Castilla-La Mancha, donde se celebra la presentación, y preguntada por los medios, aunque se ha declarado "sorprendida" por la noticia de la imputación "como todos", ha asegurado "seguir confiando en el presidente Zapatero".

No obstante, como ministra del Gobierno de España, ha querido transmitir su "confianza en el Estado de Derecho, en la acción de la justicia, en la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también en la presunción de inocencia".

Dicho esto, ha asegurado que "como militante socialista" no puede "desligarse de su vinculación afectiva, emocional de Zapatero"

"Recuerdo con mucho afecto esos primeros momentos de mi militancia y mi compromiso con el Partido Socialista y el papel que tuvo entonces el presidente Zapatero. No me puedo olvidar de mí misma viéndome en esa pancarta del no a la guerra de Irak y la emoción que sentimos todos con esa primera decisión de su gobierno de la retirada de las tropas en Irak.

"No me puedo olvidar de la emoción de ver a mis amigos felices porque pudieron decir con orgullo a quién amaban tras la aprobación de la Ley del matrimonio sexual. No me quiero olvidar como mujer de esa primera Ley contra la violencia de género y de las leyes de igualdad que nos han permitido avanzar a todas".

De igual modo, ha recordado el papel del expresidente socialista en el fin de la banda terrorista ETA. "No me puedo olvidar como demócrata de la importancia para nuestro país del fin de ETA que también logró el presidente Zapatero".

"Y ahora, en mi etapa más actual, no me voy a olvidar del compromiso del presidente Zapatero en el apoyo a este gobierno y en su papel tan importante en las pasadas elecciones en la campaña del año 23", ha añadido.