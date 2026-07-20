IU exige responsabilidades políticas y "una política forestal de prevención real" tras el incendio de La Mierla

Superficie forestal quemada durante el incendio forestal, a 19 de julio de 2026, en Muriel, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Los trabajos de extinción están siendo muy complicados debido a la fuerza del viento, que está empujando las llamas hacia - Mateo Lanzuela - Europa Press

GUADALAJARA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Guadalajara ha expresado su "profunda preocupación" por las "devastadoras" consecuencias del incendio forestal que continúa afectando a la Sierra Norte de Guadalajara y ha trasladado toda su solidaridad a las personas evacuadas, a los municipios afectados y a los profesionales que trabajan sin descanso en las labores de extinción. Además, ha exigido responsabilidades políticas y "una política forestal de prevención real".

La organización considera que, en estos momentos, la prioridad absoluta debe seguir siendo garantizar la seguridad de la población, controlar el incendio y atender a quienes están sufriendo sus consecuencias. Asimismo, defiende que corresponde a la Guardia Civil y a los agentes medioambientales esclarecer el origen del fuego y determinar, con todas las garantías, si existieron actuaciones negligentes que pudieran haber contribuido a su inicio o propagación.

Mientras esa investigación permanece abierta, Izquierda Unida muestra su preocupación por la actitud adoptada por Vox, que, a su juicio, ha optado por cerrar filas en torno al alcalde de Robledillo de Mohernando, "investigado por estos hechos", tratando de convertir una cuestión de seguridad y responsabilidad en un enfrentamiento político y cuestionando medidas de prevención destinadas a proteger vidas, patrimonio y medio natural.

En este sentido, IU recuerda que las restricciones al uso de maquinaria agrícola durante episodios de riesgo extremo responden a criterios técnicos y preventivos, y subraya que el cumplimiento de estas normas no es una opción, sino una responsabilidad compartida por toda la sociedad.

Izquierda Unida Guadalajara comparte la necesidad, expresada también por el alcalde de Villares de Jadraque, de reforzar las políticas preventivas durante todo el año. La organización insiste en que los grandes incendios forestales no se combaten únicamente cuando aparecen las llamas, sino mediante una adecuada gestión forestal, el mantenimiento continuo del monte, la contratación estable de personal especializado y políticas públicas capaces de hacer frente al abandono y la despoblación del medio rural.

Para IU, la Sierra Norte necesita una inversión sostenida, una política forestal verdaderamente sostenible y unos servicios públicos que garanticen el futuro de los municipios de la comarca, frente a años de abandono, falta de planificación y actuaciones que llegan cuando la emergencia ya se ha producido.

La formación considera que el Gobierno de Emiliano García-Page debe asumir su responsabilidad por una política forestal insuficiente, incapaz de abordar con la profundidad necesaria problemas estructurales como la despoblación, la falta de mantenimiento del monte o la prevención permanente.

"No basta con activar los dispositivos de emergencia cuando el incendio ya está declarado. La prevención requiere recursos, planificación, personal estable y una apuesta decidida por el medio rural", señalan desde la organización, que recuerda que durante años se ha advertido del aumento de los factores de riesgo en los montes de la provincia sin que la respuesta institucional haya estado a la altura de la situación.

EXIGENCIA DE TRANSPARENCIA Y MEDIDAS DE FUTURO

Izquierda Unida considera "especialmente grave" que algunas fuerzas políticas utilicen una tragedia de estas características para alimentar la confrontación en lugar de contribuir a esclarecer los hechos y fortalecer una auténtica cultura de la prevención.

Al mismo tiempo, reclama que las administraciones con competencias en gestión forestal asuman las responsabilidades que les corresponden y adopten medidas eficaces antes de que las emergencias vuelvan a producirse.

La organización defiende que la ciudadanía necesita gobiernos capaces de actuar con previsión, reforzar los servicios públicos y proteger tanto el patrimonio natural como el futuro de los pueblos de la Sierra Norte, evitando enfrentamientos estériles entre agricultores, ganaderos y defensores del medio ambiente.

Una vez concluya la investigación, Izquierda Unida exige que se depuren todas las responsabilidades que correspondan, tanto administrativas como políticas, con absoluta transparencia y sin excusas. A su juicio, la gravedad de lo ocurrido obliga a realizar una autocrítica profunda y a impulsar medidas inmediatas que impidan que una situación similar vuelva a repetirse.

Mientras se esclarecen los hechos, la organización hace un llamamiento a la prudencia, al rigor informativo y al compromiso con la defensa del territorio, insistiendo en que la ausencia de previsión, la falta de medios o una gestión deficiente no pueden volver a poner en riesgo la seguridad de las personas ni el patrimonio natural de la provincia.