IU C-LM valora la "imagen de firmeza del pueblo español" frente al "genocidio israelí" en la última etapa de La Vuelta

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU en Castilla-La Mancha, Pedro Mellado, ha querido valorar positivamente la "imagen de firmeza del pueblo español frente al genocidio israelí", una estampa que además "ha dado la vuelta al mundo".

En declaraciones a Europa Press, ha considerado en todo caso que las acciones del Gobierno de España "deben ir más allá y avanzar hacia la ruptura de relaciones diplomáticas, el embargo comercial total y el boicot internacional a Israel".

Eso sí quiere reconocer que hoy por hoy "España lidera en Europa la defensa de los Derechos Humanos y el rechazo al genocidio y las políticas de limpieza étnica del ejército israelí".

"Lamentamos igualmente que la derecha no esté a la altura de las circunstancias y que se escude en excusas peregrinas para no condenar con firmeza lo que sucede en Gaza", asegura. "Ha quedado patente que la protesta en eventos con repercusión mediática es un derecho de los pueblos y la forma en la que la gente corriente puede manifestar el horror que le produce el asesinato sistemático de la población civil".