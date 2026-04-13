IU reclama al Gobierno de C-LM actualizar convenios y una financiación "suficiente" para los Servicios Sociales

El coordinador regional de IU, Pedro Mellado. - IU

TOLEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Castilla-La Mancha, que ha advertido de que la precariedad laboral en los Servicios Sociales "pone en riesgo la calidad del sistema público", ha reclamado al Ejecutivo regional la actualización de convenios y una financiación suficiente para garantizar una atención "digna" a la ciudadanía.

En nota de prensa, y tras mostrar su apoyo a la concentración del pasado 9 de abril de la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria, IU sostiene que los profesionales de los Servicios Sociales desempeñan una labor "esencial como primer escudo de protección para las personas y familias más vulnerables de nuestra región".

"Su trabajo cotidiano garantiza derechos, acompaña situaciones de extrema dificultad y sostiene el bienestar social en nuestros municipios, especialmente en el medio rural de Castilla-La Mancha", reivindican desde la federación de izquierdas.

Sin embargo, denuncian que estos profesionales llevan años sufriendo una situación de "desigualdad salarial injustificable", llegando a percibir hasta un 40% menos que otros trabajadores que realizan las mismas funciones dentro de la administración autonómica.

"Esta brecha no solo supone un agravio laboral, sino que repercute directamente en la calidad del servicio público que recibe la ciudadanía".

Por ello, Izquierda Unida considera "inadmisible2 que, tras más de una década sin la actualización adecuada de los convenios, "se mantenga una situación de precariedad que debilita el sistema público de servicios sociales".

"Coincidimos plenamente en que no se puede sostener un Estado del Bienestar fuerte sin garantizar condiciones laborales dignas para quienes lo hacen posible. La dignidad laboral de estos profesionales es una cuestión de justicia social y una condición imprescindible para garantizar derechos", zanja IU.