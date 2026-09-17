IU Toledo confronta su preocupación por la vivienda, la igualdad y la juventud con el modelo de más ocio del alcalde

El portavoz de IU, Txema Fernández. - IU

TOLEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Txema Fernández, ha abierto esta tarde el turno de intervenciones de los grupos políticos municipales en el Debate del Estado del Municipio, confrontando su preocupación por la vivienda, la igualdad y la juventud con el modelo del alcalde, Carlos Velázquez, de más ocio.

Fernández ha comenzado recordando a las 62 mujeres asesinadas víctimas de violencia machista y a los cuatro trabajadores muertos en su puesto de trabajo en la provincia, así como los 10 accidentes laborales graves, antes de calificar este último Debate de la legislatura como un informe de gestión carente de un análisis de la situación en la que verdaderamente se encuentra la ciudad.

En materia de igualdad, ha lamentado que el alcalde se haya vanagloriado de incrementar la atención a mujeres, cuando "lo que debería aspirar es a cero casos", algo que, a su juicio, se puede conseguir "con un Plan de Igualdad que está caducado desde la pasada legislatura".

En cuanto a la juventud, el portavoz municipal de IU ha recriminado el modelo de fomento de ocio defendido por el primer edil olvidando las dificultades de este colectivo en materia laboral y de vivienda, y por tanto en su proyecto de emancipación, respecto a lo que ha apuntado que la ciudad de Toledo es la tercera de España que más tarde emancipa a sus jóvenes. "Pero las fiestas las tienen garantizadas", ha ironizado.

En materia de vivienda, ha criticado el modelo de turismo depredador que defiende y fomenta el alcalde de la ciudad que expulsa a los vecinos del Casco pese a que se haya asegurado que se ha incrementado la población. En este punto ha recordado Fernández que si ha crecido la población es por el barrio de Azucaica mientras intramuros se sigue perdiendo vecinos. Además, ha insistido en la 'trampa' del porcentaje máximo de viviendas de uso turístico fijado en el 12% matizando que este porcentaje se establece sobre el número de viviendas potenciales y no sobre las existentes.

También ha abogado, adelantando una de las propuestas que defenderá el lunes, por la declaración de Toledo como Zona Tensionada enfrentando el modelo de 'viviendas asequibles' --cuya definición se concreta por ejemplo en Santa Bárbara en viviendas cuyo precio del metro cuadrado supera los 2.300 euros-- con la garantía de que las familias no inviertan más de un 30% de los ingresos en vivienda, ha informado IU en nota de prensa.

El edil de IU también ha discrepado de la política de movilidad que ha defendido el alcalde recordando que las iniciativas de las que ha hablado durante su intervención por la mañana están enfocadas a promover el uso del transporte privado en lugar del transporte público. "Se empeña en hablar de un puente que solo sirve para el vehículo privado o de aparcamientos que también promueven la movilidad en coche mientras no abordamos mayores esfuerzos en mejorar el servicio de transporte público", ha criticado.

En lo que respecta al anuncio sobre el proyecto de Centro de Interpretación en Vega Baja ha advertido de la incongruencia de proponer este proyecto sobre un yacimiento arqueológico que no se ha excavado, aunque eso sí, ha matizado, "lo que sí han hecho es autorizar un bar".

No ha olvidado Fernández defender un modelo de ciudad basado en servicios públicos gestionados desde el propio Ayuntamiento reseñando las dificultades por las que atraviesan algunas de las plantillas municipales mientras se invierten más de 52 millones en privatización y ha alentado al alcalde a impulsar la recuperación de algunos servicios como las Escuelas Infantiles o a vigilar el correcto funcionamiento de servicios como el de parques y jardines.