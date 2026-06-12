La IV Carrera Inclusiva de Amiab espera reunir este domingo en Cuenca a medio millar de participantes

Presentación de la IV Carrera Inclusiva de amiab. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 14 de junio Amiab celebra su IV Carrera Inclusiva- Memorial Encarnación Rodríguez, que se celebra a partir de las 12.00 horas en el Parque de San Julián de Cuenca, superando récord de participación, la cual se espera que llegue a medio millar de personas.

La cita deportiva y solidaria se ha presentado este viernes de la mano del alcalde de Cuenca, Darío Dolz; la delegada de amiab en Cuenca, Paula Urango; la concejala de Deportes, Charo Rodríguez; la delegada provincial de Bienestar Social, Susana Zomeño; y el director deportivo de amiab, Juan Miguel Cano, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Asimismo, han asistido la jefa de la Comandancia de la Guardia Civil en Cuenca, María Jesús Pascual; el asesor financiero de Banco Mediolanum, Óliver García Simón; Carlos Chumillas, de Soliss; y la técnica de amiab Arantxa Granero.

Organizada por Amiab con la colaboración de Ayuntamiento, Diputación y Junta de Comunidades, y con el apoyo de un buen número de patrocinadores, a quien la entidad ha mostrado su agradecimiento, esta Carrera Inclusiva tiene el objetivo de fomentar la inclusión, la convivencia y el deporte adaptado.

El recorrido consta de 1,2 kilómetros, de manera que el circuito infantil constaría de una vuelta y el de adultos sería, de manera voluntaria, de una a cuatro vueltas como máximo para alcanzar los 4,8 kilómetros.

Comenzaría en el Parque de San Julián para ir hacia la Plaza de España, Plaza de la Constitución, Carretería, calle Aguirre, Travesía Parque San Julián y rodear parte del Parque San Julián hasta llegar a la meta en su interior.

Las inscripciones se pueden formalizar aún, este sábado durante la mañana y la tarde en el Centro Comercial 'El Mirador' y el mismo día del evento hasta un rato antes de la carrera.

La jornada contará con actividades complementarias, como un espacio patrocinado por la Guardia Civil, la celebración del ya tradicional concurso fotográfico de la mano de Afocu, charanga, sorteos, premios y diferentes sorpresas, así como una Zona Kids para los más pequeños con monitores, que culminarán con una gran paella popular para compartir entre participantes y familias.

El alcalde, Darío Dolz, ha destacado que "es una jornada de convivencia y una puesta en valor de lo que es el deporte inclusivo y los valores que representa Amiab", apuntando que se trata de una iniciativa ya consolidada.

Tanto la delegada de Amiab en Cuenca, Paula Urango, como el director deportivo de Amiab, Juan Miguel Cano, han agradecido "el apoyo que nos brindan todas las instituciones, porque nos acompañáis siempre, en todas las actividades y acciones que proponemos", y "cada vez que hacemos algo en Cuenca son todo facilidades".

También a los patrocinadores y colaboradores, "porque permiten hacerlo posible". La delegada provincial de Bienestar Social, Susana Zomeño, ha agradecido a Amiab "que hayáis organizado un año más esta carrera, así como la labor que realizáis como entidad social en cuanto a inclusión deportiva, social, laboral y en todas las facetas que trabajáis".

La concejala de Deportes, Charo Rodríguez, ha incidido en que este evento "es ya un referente en la ciudad porque no solamente es una carrera, es una jornada de convivencia, solidaridad, inclusión y valores".