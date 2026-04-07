JC Reyes, El Arrebato, Alex Ubago o Vanesa Martín actuarán en el II Ciclo 'Toledo en Concierto' que arranca en junio - AYTO TOLEDO

TOLEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Arrebato, JC Reyes o Sergio Dalma están entre los nombres que actuarán en el II Ciclo 'Toledo en Concierto' que contará con actuaciones desde junio hasta septiembre cuyas entradas están ya a la venta.

El concejal de Juventud y Festejos, José Vicente Garcia-Toledano y el director general de SYS Producciones, Marco Givica han presentado este martes el cartel completo del II Ciclo 'Toledo en Concierto'

Ambos han asegurado que la idea es poder "dar el salto a nivel internacional" próximamente, debido a la buena dinámica de unos conciertos que "se están llenando", en un "año inolvidable con 'sold out' tras 'sould out'", ha señalado el concejal.

Desde el 13 de junio y hasta el 26 de septiembre la ciudad contará con una programación "espectacular", permitiendo a los toledanos disfrutar de "momentos únicos", con una variedad de artistas "para todo tipo de público" pensada tanto para mayores como para jóvenes, llegando a congregar en la plaza de toros entre 3.000 y 5.000 personas en cada evento, ha señalado tanto Garcia-Toledano como Givica

El edil ha agradecido la labor que se ha realizado desde Carcama producciones, que ya ha tenido "muchos aciertos" en 2026 con "artistas fuertes" como Luz Casal o Miguel Poveda, entre otros. Un ocio que ya se ha convertido "en un centro de atención también para los madrileños que vienen aquí, a Toledo, a ver nuestra gran calidad de conciertos que tenemos en la ciudad", ha destacado.

De su lado, el director general de SYS Producciones ha señalado que el objetivo este año es "mejorar lo que es el entorno, la decoración y la producción interna dentro de la plaza, que es un recinto bastante difícil en el que trabajar porque hay que montar todo de cero".

Además, el director ha informado de que habrá un único montaje en junio y un desmontaje a final de septiembre, reduciendo "notablemente ruido de camiones, de toros mecánicos cosas que pueden ser molestas para la comunidad de vecinos", ha concretado.

PROGRAMACIÓN

El mes de junio arrancará con la Fiesta de presentación del II Ciclo 'Toledo en Concierto', que tendrá lugar el día 13, continuando con la actuación del grupo Viva Suecia el día 20, el festival La Sagra Suena el día 27 y culminando con el concierto de Rosario el día 28.

La programación de julio sumará 7 fechas, con Alex Ubago el día 3, Ana Torroja el 4, Lia Kali el 10, El Arrebato el 11, Delaossa el 17, D.Valentino y MVRK el 18, cerrando con el concierto Oro Viejo, que aterrizarán en la ciudad el 25 de julio por quinto año consecutivo.

Tras un parón en el mes de agosto, septiembre sumará 8 conciertos con artistas variados, con Sergio Dalma el día 4, Vanesa Martín el 5, el rapero Fernando Costa el 11, Luismy Family el 12, los monólogos de Aguilera y Mení el 18, así como el Techno Flamenco el 19. Por último, este ciclo echará el cierre con la visita de Celtas Cortos el 25 y del rapero JC Reyes el 26 de septiembre.