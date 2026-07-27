Jesús Alberto Pontones toma posesión como concejal de Cuenca con el recuerdo de Gómez Cavero como "guía de mi trabajo"

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CUENCA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cuenca nos Une Jesús Alberto Pontones ocupa desde este lunes el hueco dejado en la Corporación Municipal por el fallecido Isidoro Gómez Cavero tras tomar posesión de su acta en un momento que ha reconocido como "agridulce" para él.

En el pleno de julio, Pontones ha dedicado sus primeras palabras al líder de Cuenca nos Une, un "referente político para muchos" y un "amigo excepcional" que ha acompañado al nuevo edil en la vida y en el deporte. "Tu partida nos duele pero tu legado nos impulsa", le ha transmitido a su compañero fallecido, del que ha dicho que "supiste mirar más allá del presente y trazar una hoja de ruta que hemos de seguir para avanzar".

"La mejor vida no es la más duradera, sino la que está repleta de buenas acciones", ha citado a Marie Curie un Pontones que ha manifestado su deseo de "poder hacer realidad la Cuenca que soñaste". Para ello, ha asegurado que "la tristeza de tu ausencia será "la guía de mi trabajo en este Ayuntamiento y mi compromiso por Cuenca va unido a tu memoria".

El concejal, que ya entró en la Corporación en la anterior legislatura, ha recibido la bienvenida por parte del alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y por los representantes de los distintos grupos municipales La toma de posesión ha sido también un momento de recuerdo para Isidoro Gómez Cavero en el que sus compañeros han recordado su vocación de servicio y compromiso en el trabajo.

Los ediles han guardado un minuto de silencio por su compañero fallecido, otro por el trabajador municipal Juan Pablo Leiva Abascal, que murió el pasado viernes y un tercero por las últimas fallecidas por la violencia machista.