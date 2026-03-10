Una jornada aborda en Tomelloso distintos aspectos del trabajo policial para cuerpos de la provincia

Jornadas de Formación para Policías Locales de la provincia de Ciudad Real. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Tomelloso ha acogido este martes unas Jornadas de Formación para Policías Locales de la provincia, organizadas por la Policía Nacional con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

La actividad, inaugurada por el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, junto al alcalde, Javier Navarro, ha reunido a responsables de la Policía Nacional, representantes institucionales y agentes de distintos municipios con el objetivo de reforzar la coordinación y el intercambio de conocimiento entre cuerpos policiales, según ha informado la Subdelegación de Gobierno por nota de prensa.

En esta primera sesión han participado agentes de las policías locales de Tomelloso, Daimiel, Argamasilla de Alba, Pedro Muñoz, Socuéllamos, Herencia y Malagón, que han asistido a las diferentes ponencias impartidas por especialistas de la Policía Nacional.

David Broceño ha subrayado la importancia de este tipo de encuentros formativos, que permiten mejorar la coordinación institucional y fortalecer el servicio público de seguridad. "Cuando distintos cuerpos policiales comparten espacio, comparten conocimiento y comparten voluntad de coordinarse mejor, se fortalece algo esencial: la capacidad de servir mejor a la ciudadanía", ha señalado.

FORMACIÓN Y COORDINACIÓN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA

El subdelegado ha destacado que el Gobierno de España concibe la seguridad pública como un servicio que debe prestarse con profesionalidad, coordinación entre instituciones y una actualización permanente. En este sentido, ha valorado la iniciativa de la Policía Nacional de impulsar jornadas formativas dirigidas a las policías locales para compartir conocimientos sobre materias específicas de su ámbito competencial.

La jornada ha abordado distintos aspectos del trabajo policial, como las actuaciones operativas con extranjeros, el uso del MiDNI y los procedimientos de identificación, el marco normativo de la seguridad privada y las actuaciones relacionadas con el control de juegos de azar, ámbitos en los que la coordinación entre cuerpos policiales resulta especialmente relevante.

Broceño también ha destacado el avance que supone la implantación del sistema MiDNI, que estará plenamente operativo a partir del próximo mes de abril, y ha subrayado la importancia de que los agentes conozcan bien esta herramienta y sus posibilidades para mejorar los procedimientos de identificación.

COLABORACIÓN ENTRE POLICÍA NACIONAL Y POLICÍA LOCAL

Durante su intervención, el subdelegado ha puesto en valor la complementariedad entre los distintos cuerpos policiales. Las policías locales aportan cercanía, presencia constante en pueblos y ciudades y un conocimiento directo de la realidad diaria de los municipios, mientras que la Policía Nacional aporta especialización y competencias específicas en materias especialmente sensibles.

"Cuando ambas capacidades se coordinan bien y se comparten criterios y procedimientos, la respuesta a la ciudadanía es más rápida, más clara y más eficaz", ha señalado.

En este sentido, Broceño ha expresado su confianza en que estas iniciativas continúen en el futuro. "Confío en que continuemos estas colaboraciones, porque mejorar técnica y profesionalmente la cualificación de las personas que se encargan de la seguridad va a redundar en que en todos los municipios podamos vivir con mayor tranquilidad", ha afirmado.

El subdelegado ha destacado además los buenos datos de seguridad registrados en Tomelloso. Según ha explicado, la tasa de criminalidad descendió en 2025 más de tres puntos en el municipio, lo que supone una bajada cercana al 9 %, unos resultados que ha calificado como "excelentes noticias que hay que contar a los ciudadanos".

"Tomelloso es un lugar seguro en el que se pueden instalar empresas y en el que los ciudadanos pueden vivir con tranquilidad. Podemos estar satisfechos con los resultados que estamos obteniendo", ha añadido.

En la inauguración también ha intervenido el comisario principal, jefe superior de Policía Nacional en Castilla-La Mancha, Francisco Herrero quien ha agradecido al Ayuntamiento de Tomelloso su acogida y ha subrayado que estas jornadas tienen como objetivo compartir conocimientos con las policías locales en materias propias de la Policía Nacional.

En este sentido, ha explicado que la iniciativa busca reforzar los canales de comunicación y trasladar a los cuerpos locales las novedades normativas y operativas relacionadas con competencias exclusivas de la Policía Nacional. Asimismo, ha destacado que la seguridad es una responsabilidad compartida entre instituciones y cuerpos policiales, recordando que las policías locales son "un instrumento fundamental del Estado para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos".

De su lado, el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro Muelas, ha destacado que la jornada es "un ejemplo más de lo que debe ser la colaboración entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado". Navarro ha agradecido expresamente a la Policía Nacional y a la Subdelegación del Gobierno la organización de este curso de actualización normativa "tan importante y tan relevante en Tomelloso como puede ser extranjería, juegos y seguridad privada". Ha subrayado que, aunque los agentes locales ya conocen esta normativa, "es muy importante que aquellos que tienen la competencia en exclusiva, la actualización y todo el conocimiento puedan refrescarnos y realizar esa pedagogía en materias tan sensibles".

El alcalde ha puesto en valor que Tomelloso haya sido escogido como "primer lugar, primer destino" para desarrollar este tipo de jornadas, que confía en que "sean muy productivas" y la primera de muchas. Al mismo tiempo, ha reiterado el cariño de la ciudad hacia la Policía Nacional y ha expresado el deseo de que "en un futuro próximo pueda estar en nuestra localidad" y que "pronto podamos ver aquí a la Policía Nacional".

JORNADAS FORMATIVAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA

Estas jornadas forman parte de un programa formativo que la Policía Nacional desarrollará durante el mes de marzo en diferentes localidades de la provincia, con el objetivo de facilitar la participación de policías locales de distintos municipios.

Tras la sesión celebrada este martes en Tomelloso, las jornadas continuarán en Alcázar de San Juan (12 de marzo), Valdepeñas (17 de marzo), Puertollano (24 de marzo) y Ciudad Real (26 de marzo), en horario de mañana. Las sesiones serán impartidas por especialistas de la Policía Nacional en las diferentes materias abordadas.

Con esta iniciativa, la Policía Nacional refuerza su apuesta por la formación, la actualización de conocimientos y la coordinación entre cuerpos policiales, elementos clave para avanzar hacia una seguridad pública más moderna, eficaz y cercana a la ciudadanía.