La I Jornada de Empresas de la ETSII lleva a 23 firmas industriales a la UCLM para llegar a más de 140 estudiantes

CIUDAD REAL, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el Campus de Ciudad Real acoge este miércoles una jornada de empresas, la primera que organiza el centro y que conecta a veintitrés firmas del sector industrial y tecnológico con más de ciento cuarenta estudiantes de los últimos cursos de grado y máster con el propósito de explorar oportunidades profesionales y de colaboración universidad-empresa, conocer nuevas tendencias del sector y mejorar la empleabilidad de su alumnado.

La jornada incluye mesas redondas con representantes del sector industrial y tecnológico que darán a conocer al estudiantado las opciones profesionales y las oportunidades reales que se les abren; y con egresados del centro que compartirán experiencias y ofrecerán consejos para afrontar con éxito la transición al mundo laboral.

A ellas se suman talleres que impartirán técnicos del Centro de Información y Promoción del Empleo de la UCLM sobre diseño de currículum y marca personal, claves para manejar dinámicas grupales y entrevistas en un proceso de selección, y simulación de entrevistas; y un espacio en el que empresas de reconocida presencia nacional y otras de carácter más regional y local han instalado sus expositores para establecer contactos y resolver dudas de estudiantes, sus potenciales empleados.

La inauguración de la jornadam encabezada por el director de la ETSII, Luis Baringo, ha contado con la participación del alcalde, Francisco Cañizares; la concejal de Promoción Económica, Yolanda Torres; director general de Universidades, Investigación e Innovación, José Antonio Castro; el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, José Luis Ruiz; el presidente delegado del COIIM en Ciudad Real, Germán Domínguez, y el director del Complejo Industrial de Repsol en Puertollano, Antonio Lorenzo, según ha informado la UCLM por nota de prensa.

Baringo, ha manifestado que esta jornada es una "oportunidad" para acercar el mundo empresarial a nuestros estudiantes".

Desde la creación de la Escuela hace ya treinta y un años, su objetivo ha sido "no solo formar ingenieros e ingenieras", sino también, en palabras de su responsable, "conseguir que el talento encuentre mayores oportunidades aquí, en nuestra tierra y pueda contribuir al desarrollo tecnológico e industrial de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha".

El director de la ETSII ha manifestado que la Ingeniería Industrial "es una de las titulaciones con mejor empleabilidad de la Universidad". Según los datos aportados, "más del 90 % de nuestros titulados y tituladas encuentran trabajo el mismo año que terminan sus estudios". Como apunte, también ha indicado que de la ETSII han salido más de 2400 titulados y que "muchos desempeñan puestos de responsabilidad en empresas a nivel nacional e internacional".

De su lado, la vicerrectora de Profesorado y Desarrollo Profesional, María Antonia Herrero, ha considerado que la Universidad regional se ha convertido en un "punto de cohesión maravilloso" y que cada vez "hay un mayor interés por nuestra universidad".

"Esa es la manera de crecer", ha asegurado.

Herrero ha recordado que cuando ella estudiaba "las empresas no venían a buscarnos. Ahora sí. Tenemos un centro al que vienen las empresas a conocer a nuestros egresados y egresadas y con ello conseguimos ir dándoles unas oportunidades y salidas profesionales".

APOYO INSTITUCIONAL

Francisco Cañizares ha agradecido "la extraordinaria labor que hace la UCLM formando a nuestros jóvenes, y eso hace posible que hoy tengamos aquí a varias decenas de empresas, muchas de ellas ya del territorio, algunas de Ciudad Real o Castilla-La Mancha y otras de fuera".

El alcalde de Ciudad Real ha señalado que ese caldo de cultivo está cambiando el tejido productivo de esta tierra. "En Ciudad Real ya tenemos un porcentaje altísimo de empresas que emplean a ingenieros, industriales o de otras ramas. Tenemos empresas de nivel internacional que se han ubicado gracias a estas escuelas, a estas facultades y a la UCLM, y que hacen que desde Indra a otras muchas tengan ya un lugar en nuestra ciudad y ofrezcan a los estudiantes de aquí poderse quedar", ha afirmado en este sentido.

"Otros muchos saldrán, pero sin duda el talento que sale de las aulas de esta escuela está cambiando Ciudad Real y Castilla-La Mancha", ha añadido.

Por último, Francisco Cañizares, ha felicitado a las empresas que han participado en la jornada para mostrar a los alumnos lo que hacen y para captar ese talento.

De su lado, José Antonio Castro ha destacado que "el verdadero valor de la investigación reside en su capacidad para transformarse en soluciones reales para las empresas y en oportunidades para la ciudadanía".

En este contexto, ha subrayado el impulso del nuevo Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que movilizará más de 1.300 millones de euros hasta 2028 y ha puesto el foco en que "se trata de una estrategia ambiciosa que sitúa la colaboración entre el sistema científico y el tejido empresarial en el centro de la acción pública".

El director general del área ha resaltado que uno de los elementos clave de este plan es, precisamente, la transferencia de conocimiento, entendida como el mecanismo que permite trasladar los resultados de la investigación al ámbito productivo, favoreciendo la innovación empresarial, la competitividad y la generación de empleo.

Asimismo, se ha puesto en valor que la transferencia de conocimiento constituye uno de los ejes principales del actual contrato-programa con la Universidad de Castilla-La Mancha, y que seguirá siendo un pilar fundamental en el próximo acuerdo. En este sentido, el Ejecutivo autonómico apuesta por seguir fortaleciendo la relación entre universidad y empresa, promoviendo un ecosistema de innovación más dinámico y orientado a resultados.