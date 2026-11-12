Las I Jornadas de Urbanismo de Toledo ponen el foco en el POM con vistas a conseguir el mayor consenso posible - OSCAR HUERTAS

TOLEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las I Jornadas de Urbanismo de Toledo ha echado a andar este jueves con la inauguración de las mismas donde se ha puesto el foco en el nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) de la ciudad con la vista puesta en conseguir el mayor consenso posible y la intención de que se apruebe inicialmente a principios del año que viene.

Así lo han puesto de manifiesto en la inauguración de estas jornadas el concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado; el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Toledo, Ángel Sánchez; la directora general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Inés Sandoval; el consejero de Fomento, Nacho Hernando, el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Toledo, Ángel Sánchez; y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Ha sido el concejal de Planeamiento Urbanístico el primero en tomar la palabra para considerar este foro "muy importante" para abrir un ámbito de participación ciudadana, de profesionales y de instituciones, con el fin de ampliar las miras desde el punto de vista urbanístico que debe tener Toledo.

"En consecuencia, esta iniciativa tiene por objeto también generar debate entre la población, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en plena tramitación del Plan de Ordenación Urbanística", ha manifestado, para señalar que "es una ocasión propicia para que quienes quieran participar, lo hagan".

Del mismo modo, Delgado ha incidido en que unas jornadas como estas son de "sumo interés" para la ciudad y ha afirmado que han de tener una permanencia para que todas las administraciones se impliquen. "Es muy importante y nos gustaría que adquiriesen ese compromiso en el futuro".

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Toledo ha comenzado dando las gracias a las 40 personas que se han inscrito en estas jornadas y al Ayuntamiento de Toledo por la confianza que ha depositado en la institución que dirige.

"Uno de los objetivos del Colegio es promover espacios de encuentro, de reflexión y de debate sobre temas que atañen al urbanismo, a la arquitectura y al patrimonio", ha afirmado, para agregar que "hablar de urbanismo no es solamente hablar de planes, normativa, decretos o leyes sino que es hablar del futuro, de cómo queremos habitar donde estamos, relacionarnos con el resto o con el territorio, y creo que es algo lo suficientemente importante para hacer estas jornadas y dedicarle tiempo".

Bajo su punto de vista, la ciudad tiene ahora mismo "un reto bastante importante" como es la redacción de su POM en la cual ha dicho que hay que combinar la conservación del patrimonio con la modernidad; a lo que ha unido también la movilidad y la conexión "con esos vacíos y ver cómo se conectan todos estos desarrollos".

ACCESO A LA VIVIENDA

La directora general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se ha detenido en primero lugar en el problema de acceso a la vivienda que ha suscitado la huelga general de este miércoles, para indicar que es "complejo" y no cabe "una única solución" y tampoco por parte de una única administración.

"En materia de vivienda las tres administraciones públicas tenemos mucho que decir. Tenemos un reto por delante y la solución pasa por una buena coordinación de las tres administraciones", ha apuntado Sandoval.

Sobre las jornadas, ha considerado que son "muy necesarias" en un momento como el actual de excesivo ruido y crispación". "Encontrar jornadas como esta para poder pararnos y reflexionar es fundamental ante un debate público que se está convirtiendo en un auténtico derbi, sin espacios para hacer pedagogía".

Asimismo, ha resaltado su importancia en medio de uno de los retos que tiene la ciudad como es el POM, ya que el problema de la vivienda hace que quienes han nacido en Toledo y trabajan en la ciudad tengan que irse a vivir a los pueblos del alrededor. Ante ello, ha dicho, las tres administraciones --Gobierno, Junta y Ayuntamiento-- "tienen un reto por delante".

"Creo que es muy importante que en el nuevo plan de la ciudad de Toledo tengamos viviendas equilibradas, que nos permitan seguir desarrollando nuestros barrios, pero sobre todo que nos permita tener una vivienda asequible y que los vecinos y las vecinas puedan desarrollar aquí donde han nacido su proyecto de vida", ha sostenido.

HUELGA GENERAL

El consejero de Fomento ha comenzado su alocución refiriéndose a la jornada de huelga general de este miércoles para resaltar que la gente "expresó un dolor", por lo que ha pedido quedarse con que ese "dolor" necesita de un "diagnóstico y un tratamiento" y que las tres administraciones representadas en las jornadas vienen demostrando "que la buena sintonía y la búsqueda de soluciones, que no de culpables, es casi un deber constitucional".

Así, ha destacado el consejero de Fomento la buena relación del Gobierno regional tanto con el Ministerio, tras ser Castilla-La Mancha la primera comunidad autónoma en firmar el Plan estatal de Vivienda, como con el Ayuntamiento de la capital regional.

Como ejemplo ha mostrado la disposición de su Consejería a poner "el 50 por ciento de lo que cueste" la conocida como Bajada de Las Nieves, "si así lo plantea en su parte al el Ministerio, aun sin tener ni un solo centímetro de carretera ni de calle".

"Me interesa mucho el que el Ayuntamiento y la Junta han ido de la mano para reivindicar que en Toledo el AVE sí, pero no así; y me gustaría el que todo esto redunde en allanar el camino a un POM que cuenta con todo el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha", ha dicho, por lo que ha añadido que también le gustaría que "en un momento dado" que el Congreso de Diputados pueda plantear el que los defectos de forma no anulen planes generales.

Motivo por el cual, el titular de la cartera de Fomento de Castilla-La Mancha ha dicho que todo lo que avance la redacción del POM y, mientras sea posible, "se va a ver reflejado en modificaciones puntuales del Plan General del 86".

APROBACIÓN DEL POM Y BARRIO AVANZADO

Por último, el alcalde ha destacado que esta legislatura está marcada por un "intenso debate" en materia urbanística, especialmente en un momento en el que el Ayuntamiento se encuentra inmerso en la tramitación del nuevo POM, "un documento estratégico que permitirá definir el modelo de ciudad para las próximas décadas".

En este sentido, ha mostrado su confianza en que la aprobación inicial del POM pueda producirse a lo largo del próximo año, aunque ha dejado claro que "no vamos a cometer errores por cumplir los plazos de un contrato, lo verdaderamente importante es que tengamos un documento que goce del mismo consenso en su finalización que ha tenido en su inicio".

"Queremos que haya mucha participación y lograr un amplio consenso, desearíamos la unanimidad, pero lo fundamental es alcanzar el mayor acuerdo posible, porque después de tantos años intentando sacar adelante este planeamiento, Toledo no puede conformarse con menos", ha asegurado.

Uno de los principales objetivos del nuevo planeamiento, según ha explicado, "es dar respuesta a las necesidades de vivienda de los toledanos y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico", al tiempo que ha defendido que "más allá de hablar de un número concreto de viviendas, nuestro objetivo tiene que ser que todas aquellas personas que quieran vivir en Toledo tengan la oportunidad de hacerlo".

Asimismo, ha planteado la necesidad de recuperar las posibilidades de desarrollo de la parcela del antiguo barrio Avanzado en el Polígono y de estudiar cambios de uso en suelos dotacionales y terciarios que permitan destinarlos a vivienda. "Tenemos que gestionar el suelo disponible, aprovechar las parcelas que ya existen y evitar seguir estirando una ciudad que ya está suficientemente extendida", ha señalado.