José Pablo Sabrido, nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha en sustitución de Milagros Tolón

TOLEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

José Pablo Sabrido será el nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha en sustitución de Milagros Tolón, que dejó el cargo a finales del pasado año tras ser nombrada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El nombramiento ha sido aprobado este miércoles por el Consejo de Ministros, tal y como ha podido confirmar Europa Press de diversas fuentes.

Sabrido fue concejal y vicealcalde en el Ayuntamiento de Toledo durante la alcaldía de la propia Milagros Tolón en las últimas dos legislaturas.