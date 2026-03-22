Un joven se enfrenta a dos años de cárcel por causar un incendio con importantes daños materiales en La Solana

Archivo - Audiencia de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el martes, 24 de marzo, a A.W.A.A, un joven de 20 años en el momento de los hechos, acusado de provocar un incendio en una vivienda de La Solana, causando daños valorados en más de 17.800 euros, por lo que la Fiscalía solicita para él una pena de dos años de prisión.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a junio de 2019, cuando el acusado se encontraba en el interior de un piso de esta localidad ciudadrealeña y, "con intención de menoscabar el patrimonio ajeno", prendió fuego a un armario que contenía ropa en una de las habitaciones.

Como consecuencia del incendio, se produjeron numerosos desperfectos en la vivienda, que fueron tasados en 17.803,71 euros y que reclaman los propietarios del inmueble.

No obstante, el fuego no llegó a poner en riesgo la vida ni la integridad física del resto de ocupantes del edificio, todos ellos familiares del acusado, que pudieron abandonar el inmueble sin sufrir lesiones.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de daños por incendio y solicita una pena de dos años de prisión.

Asimismo, reclama que el acusado indemnice a los propietarios de la vivienda en la cantidad total de 17.803,71 euros por los daños ocasionados.