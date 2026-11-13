La Joven Orquesta Camerata de C-LM reúne en Villarrobledo a 70 músicos de toda España hasta el 15 de noviembre

La Joven Orquesta Camerata de C-LM. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Villarrobledo acoge desde este jueves y hasta el domingo, 15 de noviembre, un encuentro de la Joven Orquesta Camerata de Castilla-La Mancha que reúne a 70 jóvenes músicos procedentes de diferentes puntos de España para participar en cuatro jornadas de formación, ensayos y convivencia musical.

La actividad, organizada por la Fundación Orquesta Camerata de Castilla-La Mancha y la colaboración de la Diputación de Albacete, culminará con dos conciertos: el sábado, 14 de noviembre, a las 19.00 horas, en Pago de La Jaraba, y el domingo, 15 de noviembre, a las 12.00 horas, en el Auditorio de Fuentealbilla, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

Bajo la dirección artística y musical de Eduardo González López, los participantes prepararán un programa sinfónico que incluye dos obras del repertorio clásico: el Concierto para piano n.º 1 en si bemol menor, op. 23, de Piotr Ilich Tchaikovsky, y la Sinfonía n.º 9 en mi menor, op. 95, *Del Nuevo Mundo*, de Antonín Dvorák.

Uno de los protagonistas de las actuaciones será el joven pianista albaceteño Sergio Fernández Ballesteros, de 16 años, que interpretará como solista el Concierto para piano n.º 1 de Tchaikovsky, una de las composiciones más conocidas y exigentes del repertorio pianístico.

Vinculado al Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete, Fernández Ballesteros cuenta ya con diversos reconocimientos en concursos musicales.

Entre ellos figuran el tercer premio ex aequo en la categoría de Enseñanzas Profesionales B del Concurso de Piano 'Diputación de Albacete' de 2024 y el tercer premio en la categoría Young Stars del Maurice Ravel Competition, también en 2024.

Su participación en este encuentro le permitirá abordar una obra de especial complejidad técnica e interpretativa junto a una formación sinfónica integrada por jóvenes intérpretes.

CUATRO DÍAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICA ORQUESTAL EN VILLARROBLEDO

La Casa de la Cultura de Villarrobledo acogía las sesiones de ensayo, en las que los participantes trabajaban junto a profesores y músicos profesionales.

El programa incluye ensayos por secciones y sesiones conjuntas, orientados a la preparación del repertorio y al desarrollo de habilidades vinculadas a la interpretación colectiva, la escucha y la coordinación musical.

El sábado tendrá lugar el ensayo general en Pago de La Jaraba, antes de la primera de las dos actuaciones previstas.

Este encuentro combina la formación musical con la experiencia de preparar e interpretar un programa sinfónico ante el público, al tiempo que facilita el intercambio de conocimientos y experiencias entre jóvenes músicos de distintas procedencias.

El primero de los conciertos tendrá lugar el sábado, 14 de noviembre, a las 19.00 horas, en Pago de La Jaraba, bajo el título 'Jaraba Sinfónico', en una propuesta que combina la interpretación musical con la gastronomía y los productos del territorio.

La segunda actuación se celebrará el domingo, 15 de noviembre, a las 12.00 horas, en el Auditorio de Fuentealbilla, donde la Joven Orquesta Camerata de Castilla-La Mancha interpretará el mismo programa.

Las entradas para el concierto de Fuentealbilla tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse en las taquillas del Ayuntamiento.

Ambas citas permitirán escuchar en directo a esta formación juvenil y conocer el trabajo musical desarrollado durante las jornadas de encuentro en Villarrobledo.