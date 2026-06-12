Los jóvenes de C-LM ven obstáculos para acceder a un ocio saludable en la falta de transporte

Asamblea general de la Red Española de Alberguistas Juveniles. - JCCM

TOLEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha realizado un proceso participativo mediante diez grupos focales con jóvenes de distintos municipios, edades y contextos socioeconómicos de la región. El objetivo es conocer de primera mano cómo emplean su tiempo libre, qué dificultades encuentran y qué demandan a las administraciones.

Dicho estudio, enmarcado en el Plan Estratégico de Alternativas de Ocio Saludable en Castilla-La Mancha 2026-2030, revela hallazgos como que los jóvenes de nuestra región aprecian obstáculos para acceder a un ocio saludable en la falta de transporte, en la brecha territorial y en el exceso de ocio digital, tal y como informa el Gobierno regional en nota de prensa.

Para dar respuesta a los problemas detectados por el estudio, el Gobierno de Castilla-La Mancha plantea un Plan Estratégico de Ocio Saludable 2026-2030, centrado en mejorar la movilidad juvenil mediante nuevas conexiones de transporte; facilitar el acceso a actividades culturales y deportivas con precios reducidos; crear espacios autogestionados por los propios jóvenes y diseñar una oferta adaptada a las distintas etapas de la juventud.

Además, apuesta por reforzar la participación juvenil en la toma de decisiones, mejorar la coordinación entre administraciones y utilizar el ocio saludable como una herramienta para combatir el sedentarismo, el aislamiento, los problemas de salud mental y las conductas de riesgo asociadas al consumo de alcohol.

Todo esto lo ha señalado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en su participación en la asamblea general de la Red Española de Alberguistas Juveniles, que ha tenido lugar en los servicios centrales y ha contado con la participación del director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste; y de más de una decena de representantes de las diferentes comunidades autónomas del país.

En su intervención, el consejero de Educación ha señalado la importancia de este encuentro para seguir avanzando en políticas públicas que impulsen a la juventud, que entiendan la situación que atraviesan y que contribuyan a implementar medidas puestas en marcha como el Carné Joven o los Campos de Voluntariado.

De otro lado, y paralelamente a este acto, se está celebrando en el Castillo de San Servando un encuentro de corresponsales, que está teniendo lugar entre hoy viernes, mañana sábado y el próximo domingo. Dicho encuentro, ha reunido a 80 jóvenes de todas las comunidades autónomas con el objetivo de poner en común el trabajo que realizan.