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TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado en su edición de este miércoles, 18 de noviembre, sendas resoluciones por las que sustituye a Esperanza-Macarena Sáiz Ramos al frente de la secretaría general de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital por Juan Carlos Navalón López-Brea.

Según las resoluciones, recogidas por Europa Press, el cese y nombramiento tiene efecto inmediato tras su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Juan Carlos Navalón, licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, es funcionario del Cuerpo Superior Postal y Telecomunicación de la Administración General del Estado, donde ha ejercido diferentes actividades a lo largo de su dilatada trayectoria profesional.

Así y entre otros cargos, ha sido asesor de Planificación y Jefe de Servicios Económico-Administrativos en la Jefatura Provincial de Correos de Toledo entre los años 1994 y 1999, así como ha sido director de las oficinas de Correos de Quintanar de la Orden y de Puebla de Almoradiel, ambas en la provincia de Toledo, y Jefe de Tráfico Telegráfico de Madrid.

Asimismo, cuenta también con experiencia profesional en el sector privado, donde ha trabajado como abogado en una asesoría de empresas, ya que dentro de su formación académica cuenta con varios cursos de especialización realizados en ESINE (Madrid), en materia de asesoría fiscal y tributación internacional y en contabilidad financiera y análisis de balances.

En el ámbito político, Juan Carlos Navalón ha sido alcalde del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden.

De su lado, Esperanza-Macarena Sáiz Ramos había estado al frente de la Secretaría General desde julio de 2019.