Vicente Ramírez, XXVII Premio López-Villaseñor de Artes Plásticas con 'Norway House'

Actualizado 27/11/2018 11:55:38 CET

CIUDAD REAL, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista Juan José Vicente Ramírez con su obra 'Norway House' se ha alzado con el primer premio del Certamen López-Villaseñor de Artes Plásticas en su 27ª edición, al que se han presentado 98 obras, de las cuales cinco han sido esculturas.

El jurado calificador de este concurso ha fallado por unanimidad la concesión de este premio dotado con 11.000 euros y medalla, según ha anunciado este martes el concejal de Promoción Económica y Turística, José Luis Herrera. Las obras se podrán ver en una exposición en el Museo Manuel López-Villaseñor desde finales de diciembre, cuando se entregarán los premios.

Vicente Ramírez, nacido en Madrid en 1968, ha participado en numerosas muestras colectivas e individuales, así como en distintas ferias de arte nacionales e internacionales, y es habitual en los certámenes de pintura rápida, en los que ha sido merecedor de un gran número de premios y distinciones. En 2015 se alzó con el 50º Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura.

El Museo del Ferrocarril, el del Ejército del Aire y los Ayuntamientos de Madrid y Sigüenza (Guadalajara) son algunas de las instituciones que poseen trabajos suyos, cuya obra también está presente en colecciones particulares en Barcelona, París, Gante, La Haya, Amsterdam, Milán, Lisboa, Nueva York y México.

El segundo premio, dotado con 6.000 euros y medalla, lo ha conseguido Aitor Renterá Uriarte con la obra 'Trayectoria desconocida', y el tercer premio, consistente en 4.500 euros y medalla ha ido a parar a Francisco Vera Muñoz por su obra 'Fragmento XLIX'. Además el artista Kihong Chung ha obtenido el premio Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real por su obra 'Globo 64.04757, -16.2021'.

Del total de artistas que han presentado obras a esta 27ª edición, 47 son de Castilla-La Mancha, siete de ellos de la provincia de Ciudad Real, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

MEDALLAS DE HONOR

Además se han concedido cinco medallas de honor a Federico Delicado Gallego por 'Wellcome to unreal city'; Luis Carlos Dávila Polo por 'Hombre con guitarra'; Luis Repiso por 'Naturaleza y ambiente festivo'; Pedro Morales Elipe por 'Las ilusiones' y Ramón González Echeverría por 'No particular place'.

El jurado ha estado formado por Rocío Torres Márquez, técnico de cultura del Ayuntamiento de Tomelloso; Laura de la Colina, profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid; Sonia González, ayudante de Bibliotecas y Museos del Ayuntamiento de Ciudad Real; Francisco Javier López, director de los Museos Municipales de Ciudad Real y María Luisa Giménez, jefa del Servicio de Conservación de Bienes Culturales de la Diputación Provincial de Ciudad Real, y como presidente el concejal de Promoción Económica, Cultural y Turística.